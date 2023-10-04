28 сентября на заседании Совета депутатов на пост главы городского округа Дубна избран Максим Тихомиров, до этого временно исполняющий полномочия главы муниципалитета. Его кандидатуру поддержала большая часть городских депутатов - 11 человек.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии Ю.В. Надточей, всего рассматривались кандидатуры четырех подавших документы: Алексея Степаненко, Ярослава Викулина, Дмитрия Утробина и Максима Тихомирова. Кандидаты А.Степаненко и Я.Викулин признаны комиссией несоответствующими требованиям проведения конкурса, поскольку в представленных ими документах выявлены нарушения и недостоверные сведения.

Насколько эти нарушения были существенными и действительно стали обоснованным поводом для снятия кандидатур с процедуры голосования, - вопрос, как оказалось, острый. Горожане, пришедшие поддержать одного из кандидатов - депутата горсовета Ярослава Викулина, а также несколько его коллег по депутатскому корпусу крайне эмоционально отстаивали право кандидата быть допущенным к процедуре голосования, ссылаясь на несущественность допущенных им при подаче документов нарушений. Тем не менее на голосование были вынесены две кандидатуры - М.Тихомирова и Д.Утробина, изначально признанные конкурсной комиссией соответствующими требованиям. Кандидаты были заслушаны депутатами, после чего состоялась процедура голосования.

Как мы уже отметили, кандидатуру Максима Андреевича Тихомирова поддержали одиннадцать депутатов, то есть большинство.

В своем коротком выступлении М.А. Тихомиров поблагодарил всех, кто поддержал его, и выразил надежду на совместную плодотворную работу.

Анна Сухая

Фото пресс-службы Администрации города