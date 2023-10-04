Пишут читатели

Приятно получать от читателей не только замечания в адрес городских служб и организаций, но и слышать простое человеческое «спасибо». Вот и жители района Черной речки решили поблагодарить организации, которые качественно и очень оперативно выполнили ремонт тротуара и площадки на автобусной остановке на ул. Понтекорво.

«После зимы тротуар на автобусной остановке «Школа № 6» на ул. Понтекорво полностью разрушился, - пишут они. - Жители улицы и пассажиры автобусов с нетерпением ждали, когда же, наконец, дойдет очередь до ремонта разрушенного покрытия. И вот свершилось! 12 сентября строители приступили к работе: демонтировали разрушенную плитку, подготовили основание из песка, и уже на следующий день у нас на остановке появилось качественное покрытие из тротуарной плитки!

Спасибо большое ИП Саблина М.В. и лично Клубникину Александру Александровичу за оперативную и качественную работу!»

Жители ул. Понтекорво и сотрудники ОИЯИ

Район школы №6 с ремонтом тротуара действительно преобразился. Да, жителям пришлось подождать, пока дойдет очередь до финансирования работ в этом районе. Но вот сами работы были проведены крайне оперативно и, как утверждают наши читатели, качественно. Любо-дорого взглянуть! И ходить по таким тротуарам теперь и приятно, и безопасно.