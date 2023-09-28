3 октября в 19:00 на сцене ДК «Мир» ОИЯИ состоится лекция «Мозг: эффективная работа», которую прочитает В.А.Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии. В преддверии лекции Вячеслав Альбертович дал нам интервью. - Вячеслав Альбертович, скажите, были ли вы раньше в нашем городе и на какую аудиторию будет рассчитана ваша лекция? - В Дубне я, к сожалению, раньше не был, хотя, конечно, много знаю о вашем городе, но я был в целом ряде наукоградов, таких как Пущино, Саров. Ну и, собственно, я рассчитываю на аудиторию, прежде всего заинтересованную в том материале, который я буду рассказывать, заинтересованную и в фундаментальных знаниях о работе мозга, и в том, как эти знания можно приложить к своему собственному организму, здоровью и эффективности. - Довольно банальный вопрос, но скажите, как вы пришли в науку? Это был осознанный путь с детства или стечение обстоятельств? - И то, и другое. То есть осознанный путь с детства - это сильно сказано, но уже в средней школе я понимал, что хочу быть биологом. А вот то, что я хочу заниматься мозгом, это стало понятно только после того, как я поступил на биологический факультет МГУ и, выбирая кафедру, осознал, что мне больше всего подходит именно физиология нервной системы. У нас на биофаке есть две физиологические кафедры, и в итоге я закончил кафедру высшей нервной деятельности, а работаю на кафедре физиологии человека и животных. Область физиологии мозга потрясающе интересная, и я ни минуту не жалел, что работаю и преподаю, и читаю лекцию именно в этой сфере. - В лекции будут обсуждаться лидерские качества. Скажите, лидером можно стать или нужно родиться? Что об этом говорят результаты исследований? - Лидерские качества в основе своей имеют врожденные программы, которые связаны с вполне определенными структурами нашего мозга, прежде всего с миндалиной или по латыни amygdala, с работой зеркальных нейронов, с целым рядом гормонов. Если смотреть оценки работы с близнецами, мы видим, что примерно на 50% это определяется генами, а на 50 уже личной судьбой каждого человека, начиная с эмбрионального развития и заканчивая текущим моментом. И как всегда в подобных сферах, если у вас есть предрасположенность к подобному виду деятельности, вам легче эту деятельность реализовать, но, если явной предрасположенности нет, все равно за счет упорства, воспитания, стечения обстоятельств, осознанности вы можете добиться больших вершин. Всегда в подобных ситуациях мы говорим о сочетании врожденного и приобретенного, а в этом приобретенном очень важна открытость новому или, например, стремление получить социальное одобрение и еще, конечно, стрессоустойчивость. - Почему, на ваш взгляд, в мире растет интерес к нейронаукам? - Этот интерес очень устойчивый. Если посмотреть, за что дают Нобелевские премии по физиологии и медицине, то где-то 50% это иммунитет, 40 - мозг и 10%, что называется, все остальное. Исследования мозга интересны огромному количеству людей, специалистов. Это и психология, и медицина, и фундаментальные аспекты, еще использование принципов работы мозга для моделирования нейросетей, структур того, что мы сейчас называем «искусственный интеллект». Еще нейроэкономика, еще нейроэстетика. Для каждого конкретного человека значимо, что у него происходит в голове, какие там есть алгоритмы. Поэтому знания из области физиологии мозга еще относятся к разряду «познать самого себя». У каждого из нас есть личный интерес к работе мозга. Кроме того, именно процессы, связанные со старением мозга, сейчас оказываются очень-очень важными, если мы говорим о продолжительности нашего активного функционирования. - Какие исследования на данный момент стоят в авангарде нейробиологии? - Ну, собственно, нейробиология остается ориентированной прежде всего на решение медицинских задач. И есть очень важные значимые работы, которые посвящены эмбриогенезу. Там очень много новых открытий, связанных с генами и с факторами роста нервов. Есть работы, связанные с тонкими, психологическими и психиатрическими нарушениями. И это работы по аутизму, синдрому дефицита внимания, гиперреактивности и паническим атакам, шизофрении, депрессии. И особняком, но они очень значимы, конечно, работы, которые касаются нейродегенерации, такие как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Потому что в итоге сейчас человечество упирается именно в эти заболевания, как действительно ограничивающие продолжительность нашего активного долголетия. - Какие книги вы бы порекомендовали тем, кто только начинает интересоваться работой мозга? - Я в этом случае рекомендую научно-популярные книги. Но, выбирая из книг, которые написаны журналистами, и тех, что написаны учеными, популяризаторами, я бы рекомендовал вторые. Да, они посложнее, но зато вы получаете верифицированные экспертные знания. Мне нравятся книги Эрика Кендалла, нобелевского лауреата по биологии. Книги американского невролога индийского происхождения Вилейанура Рамачандрана. А для начала - прекрасные книги английского врача Оливера Сакса. Вот с них можно начать. Они практически художественные, и в книгах Сакса присутствует элемент оптимизма - у человека была проблема, он с ней справился, адаптировался, модифицировал свое поведение. - Что должен делать человек, чтобы сохранить здоровье мозга до глубокой старости? - Активно пользоваться мозгом, решать творческие задачи и делать это на позитивном эмоциональном фоне. Ну и, собственно, побольше новой информации, открытости, новизны. И очень важно, чтобы эта информация была не только на вход, но и на выход, чтобы вы ее как-то использовали. Кроме того, очень важно двигаться и загружать нашу двигательную сферу. Очень важны коммуникации через положительные эмоции - это наши друзья, наша семья. Умение контролировать стресс, стрессоустойчивость. Ну, и вообще - в здоровом теле здоровый дух! Все равно мозг отдельно не существует, и его состояние зависит от общего уровня здоровья. - Дубна - студенческий город. Что бы вы пожелали студентам в начале учебного года, молодым ученым? - Все тот же список: открытость новому, стрессоустойчивость, нацеленность на достижение успеха, получение социального одобрения. Отдельно нужно пожелать хороших, вовлеченных наставников, которые действительно готовы передавать свой опыт и вместе с вами заниматься творчеством. И желаю студентам слушать себя с точки зрения возникающих эмоций, что мы сейчас называем эмоциональным интеллектом, при выборе кафедры, темы научных исследований, может быть, факультета. Очень важно, чтобы ваша будущая профессия, ваша сфера научной деятельности и творчества действительно ложилась на ваши врожденные задатки, ваш темперамент, стремление к новизне, лидерству, эмпатии. Ищите те сферы, которые вам действительно нравятся. Этот фон положительных эмоций очень важен, он дает ощущение радости каждого дня. Так что всем желаю здоровья, оптимизма, творчества и всех приглашаю на лекцию 3 октября в 19:00 в Дом культуры «Мир». Беседовал Юрий Северюхин, научный сотрудник Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Фото из личного архива В. Дубынина