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Вклад каждого из нас Печать
28.09.2023 08:09

Медики Дубненской городской больницы передали очередную партию медикаментов в зону СВО.

На этот раз помощь ушла участникам специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий Запорожского направления. Лекарственные и антистрессовые препараты, антибиотики, антисептические мази для заживления ран, расходные материалы, медицинские изделия -  это далеко не полный список медикаментов, которые уже в ближайшее время поступят в подразделение наших бойцов.

Оказание гуманитарной помощи участникам СВО - это личный вклад каждого из нас в победу. Те, кто сегодня находится на службе в непростых условиях, должны чувствовать нашу постоянную поддержку, внимание и глубокую благодарность за их подвиги. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, эти люди сейчас защищают каждого из нас и будущее нашей страны, - подчеркнул главный врач ДГБ Игорь Давронов.
  		 
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