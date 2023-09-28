Медики Дубненской городской больницы передали очередную партию медикаментов в зону СВО.

На этот раз помощь ушла участникам специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий Запорожского направления. Лекарственные и антистрессовые препараты, антибиотики, антисептические мази для заживления ран, расходные материалы, медицинские изделия - это далеко не полный список медикаментов, которые уже в ближайшее время поступят в подразделение наших бойцов.

Оказание гуманитарной помощи участникам СВО - это личный вклад каждого из нас в победу. Те, кто сегодня находится на службе в непростых условиях, должны чувствовать нашу постоянную поддержку, внимание и глубокую благодарность за их подвиги. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, эти люди сейчас защищают каждого из нас и будущее нашей страны, - подчеркнул главный врач ДГБ Игорь Давронов.