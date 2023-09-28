15 сентября читальный зал Муниципальной библиотеки Левобережья открыл новый концертный сезон. Горожане соскучились и ждали встречи с дубненскими знаменитостями: поэтом Игорем Квасовым и певицей Ириной Марковой. Музыкально-поэтический вечер «Осенний вальс», конечно, был посвящён осени, «прекрасной поре, очей очарованью», но не только. Прежде всего это была встреча друзей, встреча с прекрасной поэзией и музыкой. Об осени писали много красивых, талантливых строк и мелодий. Зрители услышали песни на стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова «Листья падают» и «Улетели листья с тополей». Причём музыку к первой песне написала сама исполнительница, Ирина Маркова. Песня Яна Френкеля и Инны Гофф «Скоро осень, за окнами август» тоже заслужила бурные аплодисменты публики. Лёгкая ностальгическая грусть вместе с верой, что всё в природе повторится; любовь, красота, мечты, душевность - всё это вечно вне зависимости от смены сезонов и возраста. «Важней всего погода в доме», а значит, от нас самих зависит настроение и отношения с людьми, в первую очередь близкими и друзьями. Творческий пыл тоже не могут охладить ни дожди, ни ветра. Это доказал ещё Пушкин в Болдино. И наших дубненских поэтов, композиторов, исполнителей осень вдохновила и вдохновляет на творчество, на новые встречи с читателями и слушателями. Прозвучали песни на стихи Валентины Комаровой, Валентины Морозовой, Людмилы Пироговой, музыку к очень многим из них написал дубненский композитор и баянист Геннадий Григорьев. Игорь Квасов и Ирина Маркова не просто известны в Дубне как творческие люди. У них немало друзей и поклонников их талантов. Некоторые из них, поэт, писатель, председатель дубненской писательской организации Александр Воронин и поэтесса, организатор когда-то одной из первых литературных гостиных в Дубне, исполнительница романсов и песен Людмила Трубчанинова пришли поддержать своих коллег. Много добрых слов и цветов согрели души артистов и всех зрителей. Вспомнили и тех, кто, к сожалению, уже не может прийти. Игорь Квасов тепло и душевно рассказал о дружбе, сотрудничестве с Геннадием Григорьевым, Валентиной Соловьёвой, Виктором Лихачёвым, их помощи и поддержке в начале своего творческого пути, участии в наших фестивалях «Каблуковская радуга», «Серебряный журавль», «Сенокос в Дубравках». Виктору Лихачёву Игорь посвятил на вечере ряд своих стихов. Общение с такими добрыми, искренними и открытыми людьми, их творчеством, прикосновение к литературным традициям классики в музее-усадьбе братьев Жемчужниковых - вот что даёт веру в силу духа и слова, даёт силы и стимул творить на благо России и её народа. Зал затихал, слушая идущие из самой глубины души и сердца поэтические и не только строчки. Ностальгия захватила всех. Но погрузила не в печаль и уныние, а подарила надежду, что поэтическая и музыкальная традиция, традиция встреч и разговоров по душам, где умеют понимать и слушать, обязательно будет продолжатся в Дубне ещё долгие годы, десятилетия. И вновь звучали песни в исполнении Ирины Марковой. За голосом певицы многим всё равно слышался баян Геннадия Григорьева. Настолько неразделим в представлении публики этот творческий дуэт. Это лишь начало нового творческого сезона вечеров в библиотеке. Скоро увидимся снова. И снова будет задушевный разговор в стихах, в музыке и в прозе о самом важном и наболевшем: о душе, о культуре, о связи поколений и традиций. До встречи с новыми и хорошо знакомыми стихами, песнями и талантами. Напоминаем, что книжные полки нашей библиотеки хранят немало прекрасной поэзии, в том числе дубненских и кимрских авторов. Найдите в сборниках стихов созвучие и возможность выразить чувства своей души, понять, что вы не одиноки в своих мечтаниях, волнениях и надеждах. Библиотека ждёт вас за книгами и на вечера поэзии, музыки, театральных постановок, заседания литературного клуба. Возможность получить незабываемые впечатления и высказаться есть у каждого. Алла Соболева Фото Софьи Бодровой