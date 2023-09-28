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(Из книги Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя, почетного гражданина Дубны Владимира Николаевича Кондаурова).
Продолжение. Начало в №32, 33, 34, 35, 36, 37.
Когда я освободил ВПП, Борис, слушая указания диспетчера по рулению, показывал мне рукой, в каком направлении дальше двигаться. Наконец подрулил к указанному месту.
- Куда-то нас в самый угол загнали, - пробурчал я, но «штурман» услышал и тут же объяснил:
- Всё нормально, это стоянка для частных самолётов.
Не успел я затормозить колеса, как он радостно закричал:
- Ур-ра-а! Мы в Венгрии! Пока ещё не Америка, но уже ближе к цивилизации. Чувствуете запах свободы?
- Насчёт запаха узнаем, когда дверь откроем, - с невозмутимым видом возразил Саша и здоровой рукой показал на подошедшего к самолёту солдата с автоматом. Вторая в гипсе по-прежнему покоилась на груди в подвешенном состоянии.
- А-а, ерунда, - отмахнулся его товарищ, - мы на территории частной авиакомпании, у них свои порядки.
Опустив стремянку, мы собрались было с радостными лицами от благополучного перелёта и солнечного майского дня спуститься на землю, но военный красноречивым движением ствола дал нам понять, что этого делать не следует и что он здесь находится именно для того, чтобы обслуживать нас.
- В чём дело? Вы же получили разрешение на посадку в Венгрии, - и я вопросительно уставился на Бориса.
- Я и сам не знаю. В Симферополе обещали, что проблем не будет, - вид у него действительно был растерянным. Заметив мой недоверчивый взгляд, воскликнул: - Ну, честное слово, командир!
Подошёл офицер, выяснил, кто есть кто, и молча указал «бизнесменам» следовать за ним, не обратив на меня никакого внимания. Те захватили свои папки с документами и ушли, а я остался один на один с охранником. «Неплохое начало, - грустно размышлял я, сидя на стремянке, - может, на самом деле связался с мошенниками и уже влип в скандал на международном уровне. Кошмар. Повернуть бы оглобли назад, пока не поздно. Если так и дальше пойдёт, могу домой не вернуться. В чужой стране, без денег, да ещё и без гражданства. Ну и дела-а».
О чём только не передумал за несколько часов томительного ожидания, рисуя в своём воображении всевозможные варианты дальнейших событий, один мрачней другого. Как бы в подтверждение моих опасений я услышал приближающийся лай собак и, подняв голову, вздрогнул. Двое военнослужащих, еле сдерживая своих овчарок, бежали в направлении Ан-24. У самолёта они показали мне жестами, чтобы я опустил хвостовой трап, и тут же ворвались внутрь фюзеляжа.
- Вот это мы прилетели! - невольно вырвалось у меня в крайнем удивлении. Мои подозрения перешли в уверенность, когда на аэродромном поле появились они, вышагивая в сопровождении всё того же офицера. Однако на их лицах я прочитал уверенность в завтрашнем дне.
- Идёт контроль на предмет наличия в самолёте оружия и наркотиков, - разъяснил «хозяин», едва поравнявшись со мной.
От такого сообщения я помертвел и едва смог выдавить:
- Так вы что, контрабандисты?!
- Ха-ха-ха, да нет, просто они приняли нас за угонщиков самолёта.
- Одно другому не мешает.
- Но их можно понять, командир. Рядом, в Югославии, идёт война, а мы прилетели из Украины, но с российской регистрацией.
- Этого и следовало ожидать.
- Смотрите, какую бдительность проявляют, дураки, - с иронической усмешкой произнёс мой собеседник.
- По крайней мере, у них порядка больше, чем у нас.
В конце концов страсти улеглись и нам разрешили свободно передвигаться по аэропорту.
Глава 5. Будапешт - Рейкьявик
Оставшись одни, друзья приступили к обсуждению плана дальнейших действий.
- В первую очередь нам нужно взять авто на прокат, - деятельно распоряжался Борис, - и едем устраиваться в гостиницу. Но предварительно прозвоним, узнаем насчёт мест. Поселимся в самой престижной, правда, Саня? В центре города, на берегу Дуная. Теперь у меня сомнений нет, всё пойдёт по плану. Завтра с утра мы с тобой едем к моим дружбанам договариваться по двигателям и самолёту.
- Послушайте, компаньоны, - не удержался я от иронии, - мне нужно готовить маршрут до Рейкьявика, а для этого требуется решить, где мы будем садиться в Англии для дозаправки. Напрямую до Исландии топлива не хватит. А утром надо ехать в аэропорт, давать заявку на перелёт.
- Владимир Николаевич, вы завтра отсыпайтесь, отдохните, погуляйте по городу, - покровительственно-вежливо начал Борис, - время у нас на это есть, трое суток. А заявку можно подавать прямо перед вылетом. Не забывайте, тут Европа, цивилизация.
Меня раздражал и этот тон, и то обстоятельство, что моё мнение их как бы не интересовало.
- Давай лучше по делу. Почему мы должны терять на остановку трое суток?
- А зачем лететь пустыми, когда можно прихватить по пути Як-52 и пару моторов к нему.
- В фюзеляж Ан-24 поместить Як-52?! Вы уверены, что это возможно? - спросил я в нерешительности, поскольку не имел никакого опыта в подобных транспортировках.
- Всё просчитано, на то он и бизнес. Вы не волнуйтесь, мы всё организуем.
- Давайте договоримся на будущее, что без согласования со мной такие решения не принимать, - в моём голосе послышалась привычная для командира твёрдость и властность.
- Извините, мы этот вариант раскручивали с самого начала операции, - вмешался в разговор Александр, - конечно, надо было предупредить вас заранее.
- Какой общий вес груза?
- Чуть больше двух тонн.
- Выходит, максимальный, если учесть полную заправку топливом. И по размерам проходит?
- Да, да, мы проверяли.
- На борту должна быть специальная инструкция по размещению и закреплению груза в фюзеляже. Вся опасность в том, что может быть нарушена центровка самолёта. Если она выйдет за предельные значения, мы можем или вообще не взлететь, или оторваться слишком рано. Понятно? Без этой инструкции грузить бесполезно. Я не собираюсь заниматься цирком в международном аэропорту.
- Техник нам что-то говорил про неё в Джанкое, мы поищем.
Прихватив необходимые вещи, мы через час уже мчались в иномарке по ночным улицам столицы. Продолжая думать о «запахе» свободы, оказавшемся для нас не столь уж приятным, я с удивлением заметил, что парни, сменяя друг друга за рулём, быстро ориентировались в незнакомом городе и лихо управляли автомобилем. Даже Александр одной рукой управлялся, как двумя. Сам выросший от ручки и штурвала, я чувствовал себя рядом с ними глухим провинциалом.
- Вы, наверное, здесь не в первый раз?
- А что, заметно? - весело спросил Борис.
- Да уж больно легко получается.
- Не зря учили, сказывается профессиональная подготовка, - ответил тот с видом супермена.
- Признаться, я представлял себе бизнесменов несколько другими.
- Хе-хе, вы нас ещё мало знаете. Вот познакомимся поближе, мы вам такое расскажем!
Поужинав в хорошем ресторанчике, уже поздней ночью мы наконец-то добрались до кроватей.
Три дня пролетели незаметно. «Бизнесмены» с утра до вечера носились по своим делам. В первое время и я с интересом бродил по площадям и улицам Будапешта, рассматривая архитектурный стиль старинных зданий и заглядывая в лица прохожих. Чем дольше наблюдал, тем больше убеждался, что у этой страны корни совсем другие, чем в России. «Не-ет, культура, нравы и обычаи венгров гораздо ближе к австрийцам или немцам, - убеждался я, - и в соцлагере они оказались вынужденно, не из любви к нам. Недаром восстание подняли. Венгры всегда знали, что они и есть часть Европы, а вот мы нет».
Сидя в номере гостиницы, я принялся рассчитывать маршрут для перелёта в Исландию, которой раньше никогда не интересовался и знал лишь то, что это остров, расположенный где-то у чёрта на куличках. До него мне, естественно, хотелось добраться засветло. В один из вечеров возбуждённые приятели отметили со мной свой коммерческий успех, связанный с Як-52, и на какое-то время мы оказались с Александром вдвоём. Расслабленных алкоголем, нас потянуло на разговоры. Воспользовавшись случаем, я попробовал выяснить, с кем, собственно, имею дело, хотя и знал, что из этого парня информацию нужно вытягивать клещами.
- Ты в Москве давно живёшь?
- Три года.
- А где был до этого? С родителями в Сибири?
-Нет, служил в Крыму.
- То есть как служил? - озадаченно переспросил я. - На действительной?
- Ну что вы, я тоже офицер запаса, как и вы, и на погонах было по три звёздочки, только маленьких.
- Ну вы и подпо-ольщики! - пришёл я наконец в себя от изумления, - Не спросил бы - не узнал. А что заканчивал?
- Рязанское высшее.
- Значит, десантные войска, - я с пониманием и уважением глянул на собеседника.
- Не совсем. Там был открыт ещё один факультет для войск спецназа.
- Во-он оно что. Вспоминаю, их начинал создавать Михаил Горбачёв после прихода к власти. Я ещё тогда удивлялся - зачем они нам нужны? Потом уж стало ясно. Выходит, в Старом Крыму базировалась бригада спецназа?
- Да.
- Готовили для выполнения операций в других странах?
- Разумеется.
- Скажи честно, почему уволился? Армия не по нраву пришлась или за деньгами потянуло?
- Ни то, ни другое.
Бывший молодой офицер надолго замолчал. Я уж, было, подумал: не обидел ли его своим бестактным предположением. Но он продолжил:
- Противно стало, бригада после развала Союза оказалась в руках Киева. А её «незалежность» требовала кадровой перестановки в войсках и переаттестации офицерского состава. И основной вопрос, который задавали каждому из нас на собеседовании, знаете какой был? «В случае вооружённого конфликта с Россией будешь стрелять в русских?»
- Неужели ненависть «западенцев» к «москалям» зашла так далеко? - спросил я глухим дрогнувшим голосом, поражённый услышанным.
- Почти все командиры написали рапорта на увольнение, хотя многим некуда было податься. На замену присылали «преданных», не имеющих специальной подготовки, из других родов войск, даже из танковых. Некоторые и парашюта в глаза не видели.
Саша опять надолго замолчал, а я вспомнил, как президент Л. Кравчук на совещании с руководящим составом воинских частей, в самом начале знаменитого 1992 г., «купил» генералов посулами больших денежных окладов и безмятежной жизни на пенсии в благодатной Украине, заручившись их согласием присягнуть на верность бывшей советской республике. «Да-а, эти ребята оказались честнее, чем командиры высокого ранга», - подумалось с горечью.
- А что связывает тебя с Борисом?
- Мы однокурсники по училищу.
- Даже так!? Стало быть, со мной два мини-полковника. Надо же! Он что, тоже служил с тобой в Крыму?
- Нет, у него другая ситуация.
Судя по тону ответа, желания развивать эту тему дальше у Александра не было. Но я не удержался и спросил:
- Борис действительно живёт в США?
- Да, уже четыре года.
- И что же, он гражданин Америки?
- Сейчас у него вид на жительство, а паспорт могут выдать через пять лет проживания.
По постсоветским понятиям у меня не укладывалось в голове, каким образом вчерашний офицер новых в стране специальных войск мог получить разрешение на выезд за границу, да ещё в Америку. Что-то у нас, у русских, всё через край: то бдительность безграничная, такая, что и родной отец не имеет права знать, чем ты занимаешься; то все тайны настежь для своих новоявленных «друзей». Закончив свои невесёлые размышления, я спросил:
- У него там есть родственники?
- Жена и сынишка, десять лет, но они сейчас в разводе.
- Интересно, как же он туда попал?
- Это вы уж лучше у него спросите.
Разговор на этом закончился. Занавес приоткрылся, но не до конца. «Молодые бизнесмены и они же офицеры спецназа, - раздумывал над поразившей меня новостью, - ну и времена пошли. Хотя, с другой стороны, и неплохо. В какой-то степени коллеги. Не могут же они меня кинуть. Опять же в сложной обстановке не должны растеряться».
В.Н. КОНДАУРОВ
Продолжение следует