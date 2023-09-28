(Из книги Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя, почетного гражданина Дубны Владимира Николаевича Кондаурова). Продолжение. Начало в №32, 33, 34, 35, 36, 37. Когда я освободил ВПП, Борис, слушая указания диспетчера по рулению, показывал мне рукой, в каком направлении дальше двигаться. Наконец подрулил к указанному месту. - Куда-то нас в самый угол загнали, - пробурчал я, но «штурман» услышал и тут же объяснил: - Всё нормально, это стоянка для частных самолётов. Не успел я затормозить колеса, как он радостно закричал: - Ур-ра-а! Мы в Венгрии! Пока ещё не Америка, но уже ближе к цивилизации. Чувствуете запах свободы? - Насчёт запаха узнаем, когда дверь откроем, - с невозмутимым видом возразил Саша и здоровой рукой показал на подошедшего к самолёту солдата с автоматом. Вторая в гипсе по-прежнему покоилась на груди в подвешенном состоянии. - А-а, ерунда, - отмахнулся его товарищ, - мы на территории частной авиакомпании, у них свои порядки. Опустив стремянку, мы собрались было с радостными лицами от благополучного перелёта и солнечного майского дня спуститься на землю, но военный красноречивым движением ствола дал нам понять, что этого делать не следует и что он здесь находится именно для того, чтобы обслуживать нас. - В чём дело? Вы же получили разрешение на посадку в Венгрии, - и я вопросительно уставился на Бориса. - Я и сам не знаю. В Симферополе обещали, что проблем не будет, - вид у него действительно был растерянным. Заметив мой недоверчивый взгляд, воскликнул: - Ну, честное слово, командир! Подошёл офицер, выяснил, кто есть кто, и молча указал «бизнесменам» следовать за ним, не обратив на меня никакого внимания. Те захватили свои папки с документами и ушли, а я остался один на один с охранником. «Неплохое начало, - грустно размышлял я, сидя на стремянке, - может, на самом деле связался с мошенниками и уже влип в скандал на международном уровне. Кошмар. Повернуть бы оглобли назад, пока не поздно. Если так и дальше пойдёт, могу домой не вернуться. В чужой стране, без денег, да ещё и без гражданства. Ну и дела-а». О чём только не передумал за несколько часов томительного ожидания, рисуя в своём воображении всевозможные варианты дальнейших событий, один мрачней другого. Как бы в подтверждение моих опасений я услышал приближающийся лай собак и, подняв голову, вздрогнул. Двое военнослужащих, еле сдерживая своих овчарок, бежали в направлении Ан-24. У самолёта они показали мне жестами, чтобы я опустил хвостовой трап, и тут же ворвались внутрь фюзеляжа. - Вот это мы прилетели! - невольно вырвалось у меня в крайнем удивлении. Мои подозрения перешли в уверенность, когда на аэродромном поле появились они, вышагивая в сопровождении всё того же офицера. Однако на их лицах я прочитал уверенность в завтрашнем дне. - Идёт контроль на предмет наличия в самолёте оружия и наркотиков, - разъяснил «хозяин», едва поравнявшись со мной. От такого сообщения я помертвел и едва смог выдавить: - Так вы что, контрабандисты?! - Ха-ха-ха, да нет, просто они приняли нас за угонщиков самолёта. - Одно другому не мешает. - Но их можно понять, командир. Рядом, в Югославии, идёт война, а мы прилетели из Украины, но с российской регистрацией. - Этого и следовало ожидать. - Смотрите, какую бдительность проявляют, дураки, - с иронической усмешкой произнёс мой собеседник. - По крайней мере, у них порядка больше, чем у нас. В конце концов страсти улеглись и нам разрешили свободно передвигаться по аэропорту. Глава 5. Будапешт - Рейкьявик

Оставшись одни, друзья приступили к обсуждению плана дальнейших действий. - В первую очередь нам нужно взять авто на прокат, - деятельно распоряжался Борис, - и едем устраиваться в гостиницу. Но предварительно прозвоним, узнаем насчёт мест. Поселимся в самой престижной, правда, Саня? В центре города, на берегу Дуная. Теперь у меня сомнений нет, всё пойдёт по плану. Завтра с утра мы с тобой едем к моим дружбанам договариваться по двигателям и самолёту. - Послушайте, компаньоны, - не удержался я от иронии, - мне нужно готовить маршрут до Рейкьявика, а для этого требуется решить, где мы будем садиться в Англии для дозаправки. Напрямую до Исландии топлива не хватит. А утром надо ехать в аэропорт, давать заявку на перелёт. - Владимир Николаевич, вы завтра отсыпайтесь, отдохните, погуляйте по городу, - покровительственно-вежливо начал Борис, - время у нас на это есть, трое суток. А заявку можно подавать прямо перед вылетом. Не забывайте, тут Европа, цивилизация. Меня раздражал и этот тон, и то обстоятельство, что моё мнение их как бы не интересовало. - Давай лучше по делу. Почему мы должны терять на остановку трое суток? - А зачем лететь пустыми, когда можно прихватить по пути Як-52 и пару моторов к нему. - В фюзеляж Ан-24 поместить Як-52?! Вы уверены, что это возможно? - спросил я в нерешительности, поскольку не имел никакого опыта в подобных транспортировках. - Всё просчитано, на то он и бизнес. Вы не волнуйтесь, мы всё организуем. - Давайте договоримся на будущее, что без согласования со мной такие решения не принимать, - в моём голосе послышалась привычная для командира твёрдость и властность. - Извините, мы этот вариант раскручивали с самого начала операции, - вмешался в разговор Александр, - конечно, надо было предупредить вас заранее. - Какой общий вес груза? - Чуть больше двух тонн. - Выходит, максимальный, если учесть полную заправку топливом. И по размерам проходит? - Да, да, мы проверяли. - На борту должна быть специальная инструкция по размещению и закреплению груза в фюзеляже. Вся опасность в том, что может быть нарушена центровка самолёта. Если она выйдет за предельные значения, мы можем или вообще не взлететь, или оторваться слишком рано. Понятно? Без этой инструкции грузить бесполезно. Я не собираюсь заниматься цирком в международном аэропорту. - Техник нам что-то говорил про неё в Джанкое, мы поищем. Прихватив необходимые вещи, мы через час уже мчались в иномарке по ночным улицам столицы. Продолжая думать о «запахе» свободы, оказавшемся для нас не столь уж приятным, я с удивлением заметил, что парни, сменяя друг друга за рулём, быстро ориентировались в незнакомом городе и лихо управляли автомобилем. Даже Александр одной рукой управлялся, как двумя. Сам выросший от ручки и штурвала, я чувствовал себя рядом с ними глухим провинциалом. - Вы, наверное, здесь не в первый раз? - А что, заметно? - весело спросил Борис. - Да уж больно легко получается. - Не зря учили, сказывается профессиональная подготовка, - ответил тот с видом супермена. - Признаться, я представлял себе бизнесменов несколько другими. - Хе-хе, вы нас ещё мало знаете. Вот познакомимся поближе, мы вам такое расскажем! Поужинав в хорошем ресторанчике, уже поздней ночью мы наконец-то добрались до кроватей. Три дня пролетели незаметно. «Бизнесмены» с утра до вечера носились по своим делам. В первое время и я с интересом бродил по площадям и улицам Будапешта, рассматривая архитектурный стиль старинных зданий и заглядывая в лица прохожих. Чем дольше наблюдал, тем больше убеждался, что у этой страны корни совсем другие, чем в России. «Не-ет, культура, нравы и обычаи венгров гораздо ближе к австрийцам или немцам, - убеждался я, - и в соцлагере они оказались вынужденно, не из любви к нам. Недаром восстание подняли. Венгры всегда знали, что они и есть часть Европы, а вот мы нет». Сидя в номере гостиницы, я принялся рассчитывать маршрут для перелёта в Исландию, которой раньше никогда не интересовался и знал лишь то, что это остров, расположенный где-то у чёрта на куличках. До него мне, естественно, хотелось добраться засветло. В один из вечеров возбуждённые приятели отметили со мной свой коммерческий успех, связанный с Як-52, и на какое-то время мы оказались с Александром вдвоём. Расслабленных алкоголем, нас потянуло на разговоры. Воспользовавшись случаем, я попробовал выяснить, с кем, собственно, имею дело, хотя и знал, что из этого парня информацию нужно вытягивать клещами. - Ты в Москве давно живёшь? - Три года. - А где был до этого? С родителями в Сибири? -Нет, служил в Крыму. - То есть как служил? - озадаченно переспросил я. - На действительной? - Ну что вы, я тоже офицер запаса, как и вы, и на погонах было по три звёздочки, только маленьких. - Ну вы и подпо-ольщики! - пришёл я наконец в себя от изумления, - Не спросил бы - не узнал. А что заканчивал? - Рязанское высшее. - Значит, десантные войска, - я с пониманием и уважением глянул на собеседника. - Не совсем. Там был открыт ещё один факультет для войск спецназа. - Во-он оно что. Вспоминаю, их начинал создавать Михаил Горбачёв после прихода к власти. Я ещё тогда удивлялся - зачем они нам нужны? Потом уж стало ясно. Выходит, в Старом Крыму базировалась бригада спецназа? - Да. - Готовили для выполнения операций в других странах? - Разумеется. - Скажи честно, почему уволился? Армия не по нраву пришлась или за деньгами потянуло? - Ни то, ни другое. Бывший молодой офицер надолго замолчал. Я уж, было, подумал: не обидел ли его своим бестактным предположением. Но он продолжил: - Противно стало, бригада после развала Союза оказалась в руках Киева. А её «незалежность» требовала кадровой перестановки в войсках и переаттестации офицерского состава. И основной вопрос, который задавали каждому из нас на собеседовании, знаете какой был? «В случае вооружённого конфликта с Россией будешь стрелять в русских?» - Неужели ненависть «западенцев» к «москалям» зашла так далеко? - спросил я глухим дрогнувшим голосом, поражённый услышанным. - Почти все командиры написали рапорта на увольнение, хотя многим некуда было податься. На замену присылали «преданных», не имеющих специальной подготовки, из других родов войск, даже из танковых. Некоторые и парашюта в глаза не видели. Саша опять надолго замолчал, а я вспомнил, как президент Л. Кравчук на совещании с руководящим составом воинских частей, в самом начале знаменитого 1992 г., «купил» генералов посулами больших денежных окладов и безмятежной жизни на пенсии в благодатной Украине, заручившись их согласием присягнуть на верность бывшей советской республике. «Да-а, эти ребята оказались честнее, чем командиры высокого ранга», - подумалось с горечью. - А что связывает тебя с Борисом? - Мы однокурсники по училищу. - Даже так!? Стало быть, со мной два мини-полковника. Надо же! Он что, тоже служил с тобой в Крыму? - Нет, у него другая ситуация. Судя по тону ответа, желания развивать эту тему дальше у Александра не было. Но я не удержался и спросил: - Борис действительно живёт в США? - Да, уже четыре года. - И что же, он гражданин Америки? - Сейчас у него вид на жительство, а паспорт могут выдать через пять лет проживания. По постсоветским понятиям у меня не укладывалось в голове, каким образом вчерашний офицер новых в стране специальных войск мог получить разрешение на выезд за границу, да ещё в Америку. Что-то у нас, у русских, всё через край: то бдительность безграничная, такая, что и родной отец не имеет права знать, чем ты занимаешься; то все тайны настежь для своих новоявленных «друзей». Закончив свои невесёлые размышления, я спросил: - У него там есть родственники? - Жена и сынишка, десять лет, но они сейчас в разводе. - Интересно, как же он туда попал? - Это вы уж лучше у него спросите. Разговор на этом закончился. Занавес приоткрылся, но не до конца. «Молодые бизнесмены и они же офицеры спецназа, - раздумывал над поразившей меня новостью, - ну и времена пошли. Хотя, с другой стороны, и неплохо. В какой-то степени коллеги. Не могут же они меня кинуть. Опять же в сложной обстановке не должны растеряться». В.Н. КОНДАУРОВ Продолжение следует