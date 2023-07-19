Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев вместе с полномочным представителем Президента по Центральному федеральному округу Игорем Олеговичем Щеголевым с рабочим визитом посетили Дубну. В наукограде они побывали сразу на нескольких площадках: на предприятиях особой экономической зоны, в роддоме Дубненской городской больницы, а также на предприятии АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка». На каждой из этих площадок была возможность пообщаться не только с руководством, но и с самими работниками, с трудовыми коллективами. Были затронуты самые важные темы: подготовки кадров, поддержки молодых специалистов, строительства жилья для приезжающих в город врачей, инженеров, рабочих. На ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») высокие гости побывали в цехе металлообработки и окончательной сборки, а также посетили музей предприятия и пообщались с коллективом. В рабочей встрече приняли участие генеральный директор предприятия Сергей Анатольевич Богатиков, научный руководитель ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов и временно исполняющий полномочия главы города Максим Андреевич Тихомиров. Как подчеркнул глава региона, визит на предприятие не случаен - он организован, чтобы узнать, как справляется МКБ с новыми вызовами, какая сегодня нужна помощь. «Президент поручил увеличить план производительности, и мы это сделали, - подчеркнул А.Ю. Воробьев. - Спасибо всем работникам «Радуги» - инженерам, ученым, конструкторам, операторам станков с ЧПУ - вас почти 1,5 тысячи человек. Знаю, что вы работаете в три смены, трудитесь день и ночь, чтобы выполнить гособоронзаказ. Любое предприятие нуждается в готовых кадрах, поэтому мы стараемся помочь и в этом - выдаем направления, работаем со студентами, которые проходят практику. В частности, это университет «Дубна», дмитровский техникум. С ноября таким способом на работу в ГосМКБ «Радуга» пришли уже 35 человек. Еще 14 ребят из университета и 14 человек из техникума будут проходить на предприятии практику с 1 сентября». В ходе визита шла речь о строительстве жилья, которое, как отметил губернатор, всегда было чувствительной темой. На ГосМКБ «Радуга», невзирая на сложности строительства жилья в городе в целом, всегда находили нестандартные решения, чтобы обеспечить сотрудников собственным жильем. На предприятии долгие годы существует программа обеспечения работников как временным жильем, так и программа обеспечения собственным жильем молодых и высококвалифицированных специалистов. В рамках этой программы ежегодно выделялись средства для улучшения жилищных условий в виде беспроцентного займа. Приобрести на эти средства работник мог как строящееся жилье, так и жилье на вторичном рынке. В прошлом году, например, сотрудники предприятия справили новоселье в только что построенном доме на улице Программистов. ГосМКБ приобрело в нем квартиры и после сдачи дома в эксплуатацию по договору цессии предоставило жилье сотрудникам, которые участвовали в программе. Выплачивать стоимость квартир по договору новоселы будут в течение десяти лет. Всего же за время реализации жилищных программ, как прозвучало на встрече, сотрудниками ГосМКБ было приобретено более трехсот квартир. С прошлого года на предприятии также действует программа компенсации за съем жилья для семейных иногородних сотрудников, работающих на производстве. Кроме того, предприятие закупило автобусы, чтобы доставлять сотрудников на работу из соседних городов. А буквально в ближайшие недели откроется еще одно, уже третье по счету, общежитие с современным ремонтом, мебелью и сопутствующей инфраструктурой. Так что условий для комфортной жизни у работников предприятия станет еще больше.