Уважаемые дубненцы! Дорогие гости!

Близится очередная веха в истории Дубны. 67 лет в статусе города - это время ярких побед, научных открытий и технологических прорывов, преодоления трудностей и неустанного движения вперед.

Свой вклад в строительство, благоустройство, развитие наукограда внесли многие поколения дубненцев. И уроженцы этих мест, и те, кто приехал сюда жить, работать, совершенствоваться в профессии. Дубну отличает большой экономический потенциал и высокий интеллектуальный уровень. Это город творческих натур, проявляющих свои таланты во всех сферах: науке и образовании, культуре, искусстве, спорте.

А еще это город добрых и отзывчивых людей, истинных патриотов нашей страны. Гуманитарную помощь и письма поддержки участникам специальной военной операции, а также жителям Донбасса направляют многие дубненцы. Среди них школьники и педагоги, трудовые коллективы, общественные организации, пенсионеры и ветераны. Думаю, что именно так проявляется любовь к своей Родине - в конкретных делах и поступках.

Хочу поздравить всех с Днем города Дубны, пожелать новых успехов и достижения поставленных целей!

М.А. Тихомиров, временно исполняющий полномочия главы г.о. Дубна

Дорогие дубненцы и гости нашего города!

От имени депутатов Совета депутатов городского округа Дубна поздравляю вас с нашим общим замечательным праздником - с Днём города!

Сегодня нашей красавице Дубне исполняется 67 лет! Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с Дубной, - это малая Родина, самая прекрасная и удивительная.

Дубна стремительно идёт вперёд, развивается, меняет свой облик, хорошеет! Расширяется инфраструктура города, появляются новые производства, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, скверы и парки. И сегодня, как и раньше, главное богатство города - наши люди, дубненцы, которые искренне любят Дубну и работают для её процветания!

Время расцвета сил и новых открытий ещё впереди! Спасибо вам, дорогие земляки, за заботу о благополучии Дубны!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С Днём рождения, любимый город, дорогая Дубна!

А.В. ТАМОНОВ, председатель Совета депутатов г.о. Дубна

Дорогие дубненцы! Поздравляем вас с праздником нашего любимого города Дубны!

Мы любим свой город. Ведь нельзя не любить место, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. День города - еще один повод признаться своей маленькой родине в любви. Город живет благодаря его душе и сердцу - людям, которые живут и трудятся в нем и для него.

Сегодня Дубна встречает свой день рождения полной сил и энергии. Верим, что у нашего города хорошие перспективы, а у трудолюбивых жителей - богатые возможности для воплощения самых смелых проектов.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья. Пусть в жизни вашей с каждым годом становится больше спокойствия и умиротворенности. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, достаток и мир!

С праздником, дубненцы!

Н.М. ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов

ФАКТЫ

В 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован город Дубна.

В сентябре 1956 года границы города были расширены, в его состав вошел поселок Большая Волга, а также деревни Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Юркино, Ратмино. Город Дубно Калининской области также был передан в состав Московской области.

В декабре 1960 года расположенные рядом друг с другом города Дубна и Иваньково были объединены в один город Дубну.

В 2001 году город получил статус наукограда в связи с тем, что на его территории располагаются уникальные организации научно-производственного комплекса, проводятся фундаментальные научные исследования и разрабатываются новейшие технологии.

К числу градообразующих предприятий, сыгравших значительную роль в истории города, относятся Объединённый институт ядерных исследований, АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка», Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова, АО «НИИ «Атолл», АО «Приборный завод «Тензор».

В 2005 году на территории города была создана Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна».