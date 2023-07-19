Как сообщил на днях врип главы города М.А. Тихомиров, началось строительство второй очереди скейт-парка. Её общая площадь составит 680 кв.м.

Первый этап - площадка для «воздушных трюков» - будет закончен уже к концу лета. Второй, для тренировок в дисциплине «улица» - с перилами, ступенями, парапетами - в следующем году.

Масштабные бетонные сооружения разместятся по соседству с существующими. Скейт-плаза будет состоять из четырех объединенных между собой элементов: двух противоположных угловых радиусных разгонных горок с перилами наверху.

Все работы, как подчеркнул Максим Андреевич, проводятся в тесном взаимодействии с городскими райдерами. Уже сегодня та часть площадки, которая обустроена, очень востребована молодёжью и никогда не пустует.