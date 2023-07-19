Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев вместе с полномочным представителем президента по ЦФО И.О. Щеголевым в ходе визита в наш наукоград побывал также в роддоме Дубненской горбольницы. Роддом был открыт в начале этого года после капитального ремонта, и в нем уже успели появиться на свет более 450 малышей, в том числе шесть двоен! Дубненский роддом пользуется достаточно большой популярностью у будущих мам: в него приезжают со всего Подмосковья и Тверской области. И дело тут не только в современном ремонте, отдельных боксах, в которых мамочка находится вместе с малышом, не расставаясь, все время нахождения в больнице. И даже не в оборудовании, которым в ходе капитального ремонта еще больше оснастили учреждение. Дело в первую очередь в коллективе дубненского родильного дома - первоклассных врачах, акушерках, медсестрах. О них наилучшим образом отзываются сами роженицы и приходят в наш роддом потом еще за вторым, за третьим и последующими детками. Елена Горбачева, с которой пообщался губернатор и полпред Президента, недавно стала мамой в третий раз. Все трое ее малышей появились в роддоме в Дубне. На этот раз с младшим сыном Николаем она находилась в палате уже с новым ремонтом. - Здесь стало гораздо комфортнее, удобнее. Но в первую очередь роддом - это, конечно, врачи. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за заботу, за действительно очень теплое отношение, - рассказала Елена Горбачева. - Здесь я наблюдалась в женской консультации у своего доктора и пришла к ней же рожать. То есть все роды ведет один врач - это очень удобно. Мы можем сами выбрать специалиста и с ним пройти весь путь от постановки на учет до появления малыша. Кстати, дубненский роддом был первым роддомом в стране, состоящим из отдельных благоустроенных родильных боксов, где женщина находилась до и во время родов, а также оставалась с малышом до самой выписки. Много лет назад в роддоме начали практиковать партнерские роды, и учреждение получило звание ВОЗ и ЮНИСЕФ - «Больница, доброжелательная к ребенку». Медучреждение рассчитано на 54 места: 25 - для беременных с патологией, 19 - для беременных, рожениц и уже родивших женщин, 10 - для новорожденных с патологией и недоношенных детей. - Я работаю здесь после окончания Тверского медицинского института - всю жизнь в одном учреждении, - рассказала заведующая женской консультацией Ирина Косабуцкая. - Сначала была врачом женской консультации, потом - дежурным, 20 лет в должности заведующей женской консультацией, а теперь эта женская консультация влилась в родильный дом. У нас в роддоме наблюдается порядка 600 женщин «своих» и еще около 50% - из других округов. Чаще всего это Талдом, Долгопрудный. Активно участвуем в программе «Наша женская консультация», практикуем сопровождение женщины на протяжении всей беременности. Это позволяет чувствовать себя уверенно и маме, и доктору, так как он хорошо знает пациентку. Говоря слова благодарности за труд врачам, акушерам, медсестрам, А.Ю. Воробьев подчеркнул: - Самое главное, что здесь нравится пациентам. Зданию 45 лет, и последние двадцать в нем не было капремонта. Замене подлежало буквально все - двери, полы, окна, электрика, коммуникации. Мы утеплили фасад, оснастили самым современным оборудованием - это и новые кровати-трансформеры, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, мониторы, чтобы отслеживать состояние плода. Капитальный ремонт начался в родильном доме в сентябре 2020 года в рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». И действительно, в нем было заменено и переделано буквально все: система вентиляции и кондиционирования воздуха, все инженерные, пожарные и охранные системы, медицинское газоснабжение. Привели в порядок фасад, входную группу, поменяли окна и двери, в операционных установили ламинарные потоки. Во всех палатах оборудовали душевые и туалетные комнаты. Кроме того, в роддоме появилось новое оборудование: аппараты ИВЛ для новорожденных, в том числе высокочастотные, реанимационные столы для младенцев и операционные столы, светильники, дефибрилляторы. Также закуплена медицинская мебель и оборудована новая выписная комната. На время ремонта отделение было переведено в другое помещение Дубненской городской больницы и все время непрерывно продолжало работу. - Конечно, очень радует, что и те родильные дома, которые строятся заново, и те, которые выходят из реконструкции, это уже медицинские учреждения очень современные, - подчеркнул И.О. Щеголев. - И самое главное теперь - это то, какие кадры будут в них работать. Мы знаем, что Москва и область уделяют этому большое внимание. Мы знаем, и мы видели это во время пандемии, у нас всегда остается дефицит квалифицированных медицинских кадров. Поэтому наряду с техникой и со зданиями очень важно готовить хороших врачей и создавать культуру, которая приводила бы к тому, чтобы у будущих мам была уверенность, что они попадают в хорошие руки, и что их дети рождаются в самых лучших условиях, и что это будут здоровые дети, в которых так нуждается сейчас наша страна. - Наш роддом пользуется большой популярностью, особенно на севере Подмосковья, уже очень много лет. Сейчас все обновилось - интерьер, оборудование. Но основу, конечно, составляют наши доктора, акушерки, медсестры - все высококвалифицированные и, самое главное, любящие свое дело люди, - поделилась заместитель главврача по родовспоможению Светлана Арслановна Яхина. Материал подготовила Людмила ПЕТРОВА Фото пресс-службы губернатора МО