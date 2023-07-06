Тонна чак-чака, борьба на поясах и робот-собака - весело, ярко и празднично прошел Сабантуй в Дубне! Культуру, быт и чтимые традиции татарского народа, а также современные разработки в разных областях, которыми славится Татарстан, представили на семейном фестивале «Сабантуй» в Дубне. На татарский праздник Сабантуй на главной площади города собрались жители наукограда, других муниципалитетов Подмосковья, столицы. Фестиваль национальных культур и традиций посетила и официальная делегация из Республики Татарстан во главе с министром цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айратом Хайруллиным. Среди почетных гостей мероприятия: мэр города Бавлы Ильяс Гузаиров, представители министерства культуры Республики Татарстан, а также представители Всемирного конгресса татар. Официальных гостей встретил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров. «Этот красивый и важный фестиваль объединил самые разные поколения и подарил яркие эмоции как взрослым, так и детям. Для жителей и гостей Подмосковья это отличная возможность познакомиться с татарской культурой, историей и обычаями. Нам это особенно важно, ведь только в нашем регионе проживает 140 национальностей и народностей. Главное во все времена - жить в дружбе, знать больше друг о друге и уважать традиции, - отметил Максим Тихомиров. Считается, что Сабантуй появился чуть ли не тысячу лет назад. Чаще всего его называют татарским праздником, но его традиции близки также башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам. Дословно с тюркского «Сабантуй» переводится как «Праздник плуга» и является торжеством труда. В настоящее время он приурочен к окончанию проведения весенних полевых работ, хотя в старину его отмечали перед их началом. Веселый Сабантуй благополучно дожил до наших дней, существенно расширив свою географию. Татарские общины отмечают его по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и в Москве. В России самые масштабные и веселые торжества проходят на родине праздника - в Казани. Там Сабантуй является государственным праздником. В Подмосковье Сабантуй проходит с 2002 года и каждый раз выбирается новый город. «В наши дни такие праздники, направленные на объединение всех жителей страны, очень важны. Событие, посвященное традиционным ценностям нашей страны, культуре, спорту и традициям ее жителей, способствует единению граждан», - поделился председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров. Как отметили гости фестиваля, Дубна задала очень высокую планку в организации Сабантуя. Событие объединило семейную аудиторию. На территории праздника были продемонстрированы чтимые до сегодняшнего дня традиции татарского народа, а также представлены современные разработки в разных областях, которыми славится Татарстан. С самого утра гостей Сабантуя в Дубне ждали тематические площадки, которые вовлекали посетителей в спортивные, танцевальные и гастрономические активности. В рамках мегаквеста «Почувствуй вкус Сабантуя» прошли необычные соревнования: перетягивание каната, прыжки в мешках, забеги с коромыслом, метание мячей и борьба на подушках. Большое удовольствие от участия получили все гости, а победителям вручили призы. Гости, приехавшие со всей страны, смогли в полной мере насладиться незабываемым вкусом народных сладостей и блюд Республики Татарстан - медовым десертом чак-чак, ароматным пловом и народной выпечкой. На чайной поляне каждый участник фестиваля мог попробовать чай с травами и ягодами из трех гигантских самоваров. Здесь же была представлена самая сладкая в мире карта Московской области, выполненная из чак-чака. В этот день гости фестиваля съели больше тонны этого медового лакомства. В гастрономическом шатре мастера кулинарного дела обучали всех желающих приготовлению национальной татарской выпечки - эчпочмак. Гости фестиваля с огромным любопытством наблюдали за мастерством приглашенных поваров и фиксировали на видео тонкости приготовления. В конце всех ожидала дегустация приготовленных ароматных и вкусных блюд. У гостей фестиваля была уникальная возможность узнать свое происхождение и этническую принадлежность. Для этого было предложено сдать ДНК-тест Genotek, благодаря которому можно узнать, какие народы оставили след в геноме. «ДНК передается от родителей детям, но каждому достается уникальный набор генетических предрасположенностей. В том числе и к различным заболеваниям. ДНК-тест может определить индивидуальный риск развития 180 заболеваний. Это поможет начать их профилактику или выявить болезнь на ранней стадии», - объяснили организаторы фестиваля. О том, как выбрать летний лагерь для ребенка, откуда взялся тренд на IT-лагеря и как хотят проводить свои каникулы дети и подростки, рассказала Мария Косберг, руководитель образовательных программ онлайн-школы Skyeng. Лекция от крупнейшей в России онлайн-школы для всей семьи стала частью образовательной программы Сабантуя. В спортивном квартале активно проходили турниры по армрестлингу и национальной борьбе кереш, более известной как борьба на поясах. Юноши из разных мест соревновались в мастерстве и ловкости. Захватывающее зрелище привлекло внимание зрителей всех возрастов. Во время торжественного награждения зрители тепло принимали победителей, в их честь гремели долгие овации. На главной сцене выступили национальные творческие коллективы, приехавшие со всей России. Заслуженным артистам Республики Татарстан Ильнару Миранову и Дине Гариповой, а также финалистке проекта «Голос» Саиде Мухаметзяновой подпевали гости праздника. Детские зоны с развлечениями привлекли внимание всех ребят без исключения. Казанский IT-парк в интерактивном формате представил робототехнику, прототипирование, цифровые медиа, молекулярную кухню, а также виртуальную и дополненную реальности. Умилил присутствующих робот-собака, облаченный в национальную татарскую одежду. Еще один партнер Сабантуя - московский мультимедийный центр «Союзмультпарк» - представил интерактивную программу с участием любимых мультперсонажей и погрузил всех членов семьи в мир детства. Так, старуха Шапокляк учила детей танцам, загадывала загадки и играла в игры, Кот Матроскин и Почтальон Печкин из мультфильма про Простоквашино танцевали с детишками и пели любимые песни из известных мультфильмов на «Мультдискотеке», после которой началось шоу гигантских мыльных пузырей и пенная дискотека. Вечер закончился проводом заката на берегу Волги. Исполнение всеми любимых песен под гитару у костра стало теплым завершением фестиваля. В 2024 году Сабантуй пройдет в Люберцах. Символ праздника - бронзового крылатого коня «Тулпар» - торжественно вручили заместителю главы городского округа Люберцы Александру Сорокину. Фото пресс-службы Сабантуя-2023