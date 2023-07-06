Погодные условия позволили ускорить выполнение дорожного ремонта на улицах Дубны, включая пешеходные дорожки. Подрядные организации взяли хороший темп. За последние несколько дней уложено более 20 тысяч квадратных метров асфальта, отметил временно исполняющий полномочия главы Администрации Дубны Максим Андреевич Тихомиров.

Он подчеркнул, что уже успели привести в порядок тротуар вдоль больничного городка на улице Володарского. Завершаются работы на ул. Блохинцева и ул. Ленинградской. Почти полностью заасфальтирован проезд от ул. 9 Мая к скверу имени Журавлева.

Перед подрядчиками стоит вызов - Левобережье: начать и быстро закончить работы по благоустройству и асфальтированию центральных дорог. Все эти работы на личном контроле М.А. Тихомирова и его профильных замов. Как отметил Максим Андреевич: «Контролируем все этапы. Не в кабинетах, не по переписке, а с выходом на место будем оценивать масштаб сделанного, и не только объемы и сроки, но прежде всего качество».

Представители подрядной организации, проводящей работы, при этом добавили, что зачастую проводить работы по укладке асфальта мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. Поэтому к водителям большая просьба: старайтесь избегать парковки своего авто в местах ремонта дорог и тротуаров, дабы не создавать проблем для дорожных рабочих.

По материалам пресс-службы Администрации Дубны