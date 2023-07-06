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Служба по контракту Печать
06.07.2023 10:14

Министерство обороны Российской Федерации приглашает дубненцев на службу по контракту.

В Подмосковье самая высокая разовая выплата при заключении контракта на год - 600 000 руб. Ежемесячная выплата «за лентой» (территория новых субъектов РФ) - 200 000 руб.

•Военнослужащие, заключившие контракт, могут рассчитывать на кредитные каникулы, сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания), академический отпуск.

•Семьям военнослужащих полагаются: внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, содействие в поиске работы, консультирование по юридическим вопросам.

Каждый военнослужащий также получает:

• 46 - 80 тыс. руб. - зарплата при нахождении на территории РФ (полевой лагерь);

• 8 тыс. руб. в сутки за участие в активных боевых действиях (определяется командиром части);

• 50 - 300 тыс. руб. - за уничтожение военной техники;

• увеличение размера пенсии для военных пенсионеров.

Подробную информацию можно узнать по адресу: г. Дубна, ул. Тверская, д. 27Б, по телефону 8 (496) 212-39-82 или на сайте: контрактмо.рф
  		 
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