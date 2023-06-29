На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы Администрации г.о. Дубна М.А. Тихомиров выступил с отчетом перед горожанами о деятельности главы и Администрации за 2022 год. То, о чем говорил в своем выступлении Максим Андреевич, - об успехах города и его жителей, достижениях, реальных делах, которые удалось сделать за последние несколько месяцев - это результат большой командной работы. Именно поэтому свое обращение он начал со слов благодарности за профессионализм и неравнодушие обычных горожан, представителей различных организаций, руководителей и коллективов градообразующих предприятий, всего депутатского корпуса и Администрации, а также своего предшественника - Сергея Александровича Куликова, который находился на посту главы ровно два с половиной года. Представляем отчет в сокращенном варианте: о самом основном - от первого лица. Идеология лидерства Подводя итоги 2022 года, хочу отметить, что в своей работе мы руководствуемся принципами идеологии лидерства губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. Наша приоритетная задача - помощь людям и достижение результата. Об этом неоднократно говорил и наш Президент Владимир Владимирович Путин. Для нас важно, чтобы дубненцы во всех сферах жизни чувствовали перемены к лучшему. Со своей стороны, для этого мы делаем всё возможное. Благодарю каждого, кто вместе с нами на этом пути! В целом 2022 год был непростым, со множеством вызовов, все мы об этом знаем. Но при этом - плодотворным. Многие наши планы удалось воплотить в жизнь: достижения есть абсолютно в каждой сфере. Вы - наши герои Помимо решения текущих и перспективных задач, вместе с неравнодушными жителями, волонтерами и городскими предприятиями оказывали поддержку военнослужащим и членам их семей. Считаю, это наш долг. Пользуясь случаем, от себя лично и от всех дубненцев хочу поблагодарить земляков - мобилизованных и добровольцев, которые, рискуя жизнями, защищают нашу Родину, борются за мир в ходе СВО. В том числе личный состав войсковой части 3559 Росгвардии Российской Федерации под руководством командира Антона Валентиновича Хаустова. Участники специальной военной операции, вы - наши герои, наша гордость! Экономика и финансы За 2022 год поступления во все уровни бюджетов составили 13 миллиардов 939 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, объём поступлений увеличился на 45%. Если оценивать динамику пяти последних лет - это значительный и беспрецедентный рост! Вырос и показатель по доходам от НДФЛ. В 2022 году он составил более 1 миллиарда 295 миллионов рублей. Доходная часть городского бюджета превысила план и в отчётном периоде составила более 3 миллиардов 717 миллионов рублей. Бюджетная политика была по-прежнему ориентирована на человека, повышение уровня жизни населения. Расходная часть составила более 3 миллиардов 591 миллиона рублей. Бюджет города исполнен с профицитом в 126 миллионов 200 тысяч рублей, а муниципальный внутренний долг города уменьшился на 25 миллионов. В прошлом году наш город принял участие в двух Национальных проектах - «Образование», а также «Жильё и городская среда». Консолидированный бюджет составил более 127 миллионов рублей. Ключевую роль в формировании доходной части играют выплаты налогов городскими предприятиями. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за первые 10 месяцев 22 года выросла относительно соответствующего периода предыдущего года более чем на 10 % и составила 76 тысяч 900 рублей. Численность официально зарегистрированных безработных к концу года сократилась почти вдвое и составила 86 человек. Сегодня у нас лучший показатель в стране. Инвестиции В «Рейтинге-45» по итогу 2022 года Дубна заняла 1 место по показателю «Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, на душу населения». Данный рейтинг является оценкой эффективности работы нашей команды. Особая экономическая зона «Дубна» шестой год подряд признается одной из лучших по версии Национального рейтинга инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ России, а среди подмосковных территорий безоговорочно лидирует. На конец 2022 года на территории нашей особой экономической зоны зарегистрировано более 168 резидентов. Ряды инвесторов пополнили 14 новых компаний. Их заявленные инвестиции - более четырёх с половиной миллиардов рублей. Стабильно успешно работают и развиваются флагманские организации города. Коллективом Объединенного института ядерных исследований получен ряд ярких научных результатов. Прошёл третий, самый длинный, цикл пуско-наладочных работ на ускорительном комплексе NICA (НИКА). В условиях СВО перед коллективом ГосМКБ «Радуга» поставлены и выполняются задачи по значительному увеличению объёма продукции, способствующие поддержке обороны границ нашей Родины. В 2022 году введён в эксплуатацию производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами компании «Кронштадт». Здравоохранение Большие позитивные изменения произошли в сфере здравоохранения. В Дубненской городской больнице открыты кабинеты выписки льготных лекарственных препаратов. В поликлинике Левобережья установлен новый современный аппарат МРТ, в поликлинике №1 на Большой Волге - цифровой рентген-аппарат. В акушерском отделении закончен долгожданный капитальный ремонт. Сегодня это здание, оснащённое современным оборудованием, в полной мере отвечает самым высоким требованиям горожан и пациентов из других областей. Благодарю губернатора за особое, чуткое отношение к здравоохранению в нашем городе. В 2022 году стационарное лечение в Дубненской городской больнице получили почти 14 тысяч человек. Число оперативных вмешательств - больше четырёх с половиной тысяч. За год в дубненском роддоме на свет появились более 1 000 детей. Хочу отдельно отметить успехи медиков. Заведующий абдоминальным отделением Дубненской городской больницы Тарас Тарасюк был признан лучшим хирургом Московской области и России! Лучшей старшей медицинской сестрой Подмосковья стала Екатерина Чернякова из поликлиники №1, лучшим лаборантом - Мария Соколова. Прорывным стал прошедший год для медсанчасти №9 ФМБА России. Штат врачей и среднего медицинского персонала был увеличен на 228 человек. Это беспрецедентные цифры на территории субъекта. В поликлинике выполнен капитальный ремонт, закуплено медицинское оборудование, успешно запущена «Школа здоровья». На базе медсанчасти открыто отделение постковидной реабилитации и теперь пациентам доступны соляная пещера, кабинет баротерапии, инфракрасная сауна и многое другое. Также заработало отделение анестезиологии и реанимации, создан «Цифровой здравпункт». В 2022 году началась подготовка к открытию сосудистого центра: было закуплено необходимое оборудование, в том числе ангиограф, созданы кардиологическое и неврологическое отделения. Отмечу, что эта инициатива ФМБА получила поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. Как вы знаете, сейчас сосудистый центр уже открыт и принимает пациентов. Сегодня решением губернатора Дубна включена в основную маршрутизацию. Благодаря работе начальника медсанчасти №9 Ирины Ивановны Ларионовой и её команды распахнули двери отделение амбулаторной медицинской реабилитации с водолечебным комплексом, Центр промышленной медицины, отделение паллиативной медицинской помощи, центр амбулаторной онкологической помощи, создана психологическая служба, но и это еще не всё. Наши ребята из МСЧ № 9 работали и сейчас работают в зоне СВО. Образование В дошкольных образовательных учреждениях проведены ремонты за счёт средств города на сумму более 11 милн рублей. За счёт субвенции из областного бюджета закуплены игры, игрушки и учебные пособия. Дошкольные образовательные учреждения №11 «Созвездие» и №22 «Золотая рыбка», а также Центр развития образования, стали победителями Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2022». В 2022 году в Дубне девять максимальных результатов на едином государственном экзамене. Мультибальница - ученица школы № 1 Анастасия ДУрова. За ЕГЭ по русскому языку и литературе она получила 200 баллов. Более половины наших выпускников получили 220 баллов и выше по результатам трёх экзаменов в форме ЕГЭ, это самый высокий показатель в области! Знания наших ребят почти по всем предметам превышают среднероссийские показатели. Лицей №6 вошёл в рейтинг двухсот школ России, показавших лучшие результаты в развитии таланта учеников в области математики и естественных наук. В Топ-100 подмосковных школ он поднялся на 16 место. В «зелёной зоне» также школы №№5, 10 и гимназия №11. Наши ребята приняли участие в олимпиадах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады по всем 24 (двадцати четырём) предметам. В региональном этапе 24 дубненца стали победителями, 88 - призёрами. На заключительном, федеральном, победителем по французскому языку стала Ксения Корзенева, ученица 10 класса лицея №6. Ещё четверо призёров по французскому языку, математике, информатике, экологии. Наши педагоги участвовали в конкурсах профессионального мастерства, в том числе всероссийских, удостоены почётных званий, знаков отличия федерального уровня. Продолжена модернизация IT-полигона в лицее № 6. Было закуплено оборудование и мебель на сумму 7,5 милн рублей, проведен капитальный ремонт помещений в средних образовательных школах №№9, 10 и гимназии №11. В Московской области и в Дубне в частности большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наш город включился и в эту работу первым, в 2021-м году. За счёт средств местного бюджета капитально отремонтированы стадионы школ №7 и №5. Благодаря программе «Открытый стадион», пользоваться спортивными объектами могут не только школьники, но и все жители города. Доступны футбольные поля с искусственным покрытием, комбинированные площадки для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, гимнастические снаряды и тренажёры. В этом году отремонтируем стадион школы №9. В 2022 году 4 160 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили и использовали сертификаты дополнительного образования. 702 ребёнка стали участниками программы поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, из них 20 получили муниципальную стипендию. А с 1 сентября муниципальная стипендия назначена 30 обучающимся. Именную стипендию Губернатора в сфере образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получили двое ребят из школы «Возможность» и выпускник школы №7. За значительные достижения в области образования и патриотического воспитания подрастающего поколения Школа №1 была награждена Почётным знаком «За заслуги перед Дубной». В нашем подразделении Дмитровского техникума стартовал федеральный проект «Профессионалитет». В учреждении запланировано организовать 11 современных лабораторий. Университет «Дубна» несколько лет подряд входит в ТОП-100 лучших вузов России. В 2022 году он получил статус федерального. Также занял 17-е место в федеральном рейтинге эффективности воспитательной деятельности в вузах РФ. Диалог с жителями Для нас очень важно наладить конструктивный диалог с жителями. Эту задачу ставит наш губернатор. И по своему опыту скажу, что многие вопросы быстрее решаются при личных встречах. С 2017 года проводим совместные ежемесячные приёмы граждан с представителями прокуратуры, руководителями профильных управлений, комитетов и подведомственных учреждений. В 2022 году на личных приемах рассмотрено четыре тысячи обращений по самым разным темам. В рамках проекта «Выездная администрация» мы провели 167 встреч на набережных, в парках, дворах, общественных пространствах. В Единый центр управления регионом поступило более 12 тысяч обращений. Основные темы: дворы, дороги, социальная сфера, общественные территории, строительство. Больше трёх тысяч обращений поступило через соцсети. Помощь В 2022 году 114 дубненцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь. Среди них одиноко проживающие люди, многодетные семьи, одинокие матери с детьми, инвалиды, пенсионеры с низкими доходами. Общая сумма материальной помощи составила 2 милн 250 тысяч рублей. В рамках программы «Доступная среда» 2 милн рублей выделено из бюджета Дубны на специальное оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальные учреждения образования, культуры и спорта. Субсидии на реализацию проектов предоставлены Дубненской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; местному отделению «Всероссийского общества глухих»; городской организации «Всероссийского общества инвалидов». Благоустройство Благодаря тесному взаимодействию с жителями, у нас много побед в сфере благоустройства. В 2022 году в рамках реализации Государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство сквера за торговым центром «Терминал В». Жители озвучивали разные мнения о том, что разместить на бывшем пустыре. Мы провели много встреч, и совместно было решено установить детскую площадку, теннисные столы и многое другое. Также благоустроены пляжная зона в парке Семейного отдыха и сквер на улице Жолио-Кюри. Отдельно я хочу поблагодарить совет директоров за начало реконструкции Комсомольской набережной. За внебюджетные средства в прошлом году преобразилась территория в районе причала: обшиты деревом смотровые треугольники, восстановлены ограждение и освещение. Была открыта мозаичная галерея из девятнадцати панно. В текущем году продолжим благоустройство уже за счет средств местного бюджета. Ярким подарком осенью стал долгожданный скейт-парк с памп-треком, который появился при поддержке губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва. Это универсальный объект, кататься здесь могут и начинающие, и уже более опытные экстремалы. Благоустройство парковой инфраструктуры мы продолжаем. В этом году появится BMX-трек. Приятно видеть, что скейт-парк оказался по-настоящему востребованным и практически никогда не пустует. На набережной имени Менделеева дополнительно установлены видовые качели, чтобы можно было любоваться нашей любимой Волгой. Разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация на благоустройство сквера Журавлева. В этом году начинаем подготовку к торгам. Благоустроена территория вокруг пруда «Лягушатник», расположенного на Коммунальном проезде: установлены малые архитектурные формы, освещение, проведены работы по очистке водоема и береговой линии. А в этом году мы вместе с маленькими дубненцами уже запустили в пруд несколько видов рыб. В рамках акции «День благотворительного труда» были собраны средства, которые направлены на создание в нашем городе «Аллеи Героев». Идея принадлежит Герою Советского Союза, почетному гражданину Дубны Владимиру Николаевичу Кондаурову. За это - низкий поклон! В августе 2022 года по программе Губернатора «Наше Подмосковье» установлены три детские площадки в разных частях города. На каждой есть игровые элементы и ограждения, резиновое покрытие, камеры видеонаблюдения. А в этом году мы первые в Московской области уже открыли еще одну новую детскую площадку - на улице Университетской. По программе субсидирования комплексно благоустроены 8 дворовых территорий. В «Лесной сказке» установлены новые детские и спортивные элементы. Выполнены работы по обустройству освещения в 15 дворах. На городских улицах 500 светильников заменены на светодиодные. Установлены подсветки памятника ИЛ-2 и на стеле на въезде в Дубну. В этом году продолжаем работы в рамках проекта «Светлый город». Градостроительство В 2022 году удалось нарастить темпы строительства жилья. Сегодня это тот самый вопрос, от решения которого во многом зависит дальнейшее развитие предприятий нашего города и Дубны в целом. В рамках реализации программы реновации Московской области совместно с потенциальными инвесторами проводились мероприятия по разработке мастер-планов застройки четырёх городских территорий. Это улицы Тверская-Октябрьская, Железнодорожная-Вокзальная, Дачная, Заречная и квартал 24 на улице Вернова. Введен в эксплуатацию новый жилой дом №19 на улице Правды. Этот же застройщик возобновил строительство девятиэтажного трёхсекционного жилого дома №8 на улице Школьной. На данный момент его жильцы уже получили ключи. Введены в эксплуатацию остававшиеся секции дома №13, корпус 1 на улице Программистов - это 157 квартир. Идет строительство четырёхсекционного жилого дома в ОЭЗ. Количество квартир - 108. Проведена оценка жилых помещений первого подъезда жилого дома 18 по улице Понтекорво, подписаны 34 соглашения об изъятии жилых помещений путем выкупа. Заключен муниципальный контракт на проведение обследования и разработку проектно-сметной документации по реконструкции этого многоквартирного жилого дома. Реализуется муниципальная программа «Жилище»: одному учителю предоставлена компенсация на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту; семи молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. Три многодетные семьи получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. ЖКХ На территории Дубны активно реализуется президентский проект «Социальная газификация». Многие жители частного сектора просили провести газ к их домам. Теперь таких возможностей стало больше. Заключено 176 договоров, построено 126 вводов и осуществлён 31 пуск газа. В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по строительству газопровода на улицах Юркино, Козлаки, Ратмино и Вокзальная. За отчетный период разработан и утвержден проект реконструкции очистных сооружений. В работе капитальный ремонт наружных сетей водопровода и канализации на улицах Прибрежная и Солнечная. Отремонтирована водопропускная труба на Хлебозаводском переулке. Проведен ремонт в 22 многоквартирных домах. В краткосрочный план капитального ремонта на территории нашего города включены 82 многоквартирных дома. Часть работ была перенесена на 2023 год. Дороги, транспорт Дороги - это ещё одна тема, которая актуальна всегда. В 2022 году за счет собственных и привлеченных из бюджета Московской области средств проведены: - капитальный ремонт 3 (трёх) участков грунтовых дорог с обустройством тротуаров; - ремонт 4 участков автомобильных дорог; - ремонт и обустройство 14 тротуаров; - устранено более 900 ям; - обустроена парковка на 40 машиномест; - установлен остановочный павильон; - обустроено три новых пешеходных перехода, на восьми сделана дополнительная подсветка. 43 единицы техники и 37 сотрудников привлекаются для содержания дорожной инфраструктуры в Дубне. Для укрепления материально-технической базы МБУ «ЖКУ» в 2022 году приобретено 7 единиц коммунально-уборочной техники. Работу общественного транспорта обеспечивали два перевозчика. С «Мострансавто» заключен муниципальный контракт сроком на 5 лет, в котором предусмотрено больше автобусов. Это позволило увеличить количество рейсов в часы пик. Напомню, уже в 2023 году в город вышло четыре новых автобуса. Продолжаем работать над тем, чтобы их стало больше. Молодежь и волонтеры Наш молодёжный парламент по итогам 4-го квартала 2022 года вошел в топ-3 молодежных парламентов Московской области. А стартовал год с открытия городского штаба организации «Российские студенческие отряды». Его базовой площадкой стал молодежный центр «Инициатива». В молодежном центре также с 2022 года работает штаб по сбору гуманитарной помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Таких семей в Дубне более 200. Был создан штаб помощи мобилизованным гражданам и их семьям. Всего за год в различных мероприятиях на добровольческой основе приняли участие более 11 тысяч жителей Дубны. Благодарю всех неравнодушных горожан! Физическая культура и спорт В 2022 году в нашем городе численность занимающихся спортом людей значительно выросла и составила 41 тысячу 455 человек. В 2022 году шести дубненцам присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», двоим - звание «Мастер спорта». По муниципальной программе «Спорт» из бюджета выделено 117 миллионов 899 тысяч рублей. Это больше, чем в прошлые годы. Среди дубненцев есть призеры всероссийских соревнований по воднолыжному спорту, по борьбе самбо, по легкой атлетике. Победители первенства мира по каратэ. И это - лишь малая часть успехов наших спортсменов. Более 1000 дубненцев приняли участие в сдаче нормативов ГТО и более 100 из них получили знаки «Готов к труду и обороне». Культура и туризм В 2022 году более двух с половиной тысяч воспитанников учреждений культуры приняли участие в международных, всероссийских, областных и межзональных конкурсах. 570 учащихся стали лауреатами, 12 учащихся и 10 творческих коллективов - обладателями Гран-при. Туристический поток в 2022 году вырос и составил более 37 тысяч человек. В «Музее Дубны» было открыто 15 новых выставок. Проходили лекции для учащихся школ города на Аллее Героев, их посетили 300 школьников. Безопасность В систему «Безопасный регион» уже входит 704 камеры видеонаблюдения. Осуществляются проверки состояния антитеррористической защищенности объектов. Все мы видим, что благодаря слаженной совместной работе Дубна динамично развивается, становится всё более современным, комфортным городом. В нашем городе строятся новые дороги и тротуары, открываются большие игровые площадки, преображаются общественные территории. Проводятся масштабные спортивные и культурные мероприятия. Всего не перечислить, но очевидно: очень многое в Дубне меняется к лучшему.