На центральной аллее набережной имени Д.И. Менделеева открылась фотовыставка «Научное зазеркалье». Ее организаторами стали Объединенный институт ядерных исследований и дубненская компания «Телесеть».

- Это экспозиция о сложных физических установках, на которых совершаются открытия мирового уровня, - отметил врип главы администрации Дубны Максим Тихомиров. - Это редчайший шанс оказаться рядом с ускорителем или заглянуть внутрь реактора. Но в первую очередь это экспозиция об учёных Объединённого института, без которых все достижения были бы невозможны. И глядя на эти снимки, не сомневаюсь, кто-то сделает и для себя открытие - целого мира, в котором трудятся талантливые и увлечённые люди.

- Многие из нас, сотрудников ОИЯИ, работают на территории с пропускным режимом, и не у всех наших родных и близких есть возможность заглянуть за завесу научной тайны, которая работникам Института доступна каждый день. И главная задача выставки - рассказать нашим близким, друзьям и гостям города, как прекрасна наука, которой мы занимаемся, - подчеркнул на церемонии открытия директор ОИЯИ Григорий Трубников.

Автор работ - фотограф Марк Кожура, сумевший мастерски приоткрыть завесу тайны над происходящим в научных мастерских и лабораториях, показать знакомых нам дубненских ученых в, быть может, непривычных нам образах и сюжетах. Также все участники мероприятия смогли стать первыми экскурсантами в сопровождении аудиогида по Дубне, представленного компанией «Телесеть».

Экспозиция «Научное зазеркалье» будет работать до конца июля, так что у дубненцев и многочисленных гостей города есть прекрасная возможность побывать на ней, чтоб глазами фотохудожника увидеть такой удивительный и безграничный мир науки.

Подготовила Людмила ПЕТРОВА

Фото ОИЯИ