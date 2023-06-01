В МСЧ №9 открыли сосудистый центр, создания которого дубненцы ждали несколько лет! Его открытие стало возможным благодаря совместной работе администрации города, ФМБА России и Объединенного института ядерных исследований. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, директор ОИЯИ Григорий Трубников, врип главы Администрации Дубны Максим Тихомиров, а также сами медицинские работники и участники выездной коллегии ФМБА, которая прошла в Дубне сразу на нескольких площадках. Сосудистый центр стал частью пилотной модели современной промышленной медицины, реализуемой в нашем наукограде. Также в рамках проекта был открыт центр гемодиализа на базе МСЧ №9 и цифровой здравпункт на территории Особой экономической зоны «Дубна», где будут обслуживаться тысячи сотрудников предприятий-резидентов особой экономической зоны. Что касается сосудистого центра, то получать в нем квалифицированную помощь, в том числе при инфарктах и инсультах, будут абсолютно все дубненцы, как жители правобережной, так и левобережной части города. А значит, отпадет необходимость при этих диагнозах возить наших горожан в Дмитров и Долгопрудный, как это делали несколько последних лет. Как было отмечено на открытии центра, он оснащен по последнему слову медицинской техники, в том числе ангиографом - высокотехнологичным аппаратом, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Благодаря мультиспиральной компьютерной томографии, УЗИ аппаратам экспертного класса, холтеру и СМАД аппаратуре в центре с максимальной точностью исследуется не только состояние сосудов сердца, но и головного мозга, заболевания выявляются на ранних стадиях, а лечение будет осуществляться с применением новейших рекомендаций и технологий. Все отделения работают в круглосуточном режиме. Собрана бригада кардиохирургов, имеющих большой опыт работы на открытом сердце, выполняющих полный объем вмешательств, которые будут принимать на себя фактически самых тяжелых пациентов. Процесс создания и оснащения сосудистого центра постоянно находился на личном контроле руководителя ФМБА России В.И. Скворцовой. Также в этот день, как мы уже сказали, состоялось открытие на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» инновационного цифрового здравпункта для обслуживания работников компаний-резидентов. В церемонии его открытия, кроме представителей федерального агентства, приняли участие первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов, заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, другие официальные лица. Говоря о преимуществах нового здравпункта, начальник МСЧ № 9 Ирина Ларионова отметила, что он входит в систему Центра промышленной медицины, а обследование пациентов осуществляется на качественном уровне при помощи такого цифрового оборудования, как аппарат УЗИ, ЭКГ, дерматоскоп, отоскоп. - Главное, что мы приблизили медицину к производству и максимально сократили время для того, чтобы сотрудники предприятий могли проходить обследования в шаговой доступности от места работы и при необходимости вакцинировались, - подчеркнула руководитель МСЧ-9. Открытие этих двух важных для сохранения здоровья трудоспособного населения Дубны и подмосковного региона медицинских объектов стало началом обсуждения на Коллегии конкретных действий и планов, которые под руководством ФМБА России должны быть реализованы в этом году и в перспективе. Обсуждались в том числе актуальные вопросы, связанные с охраной труда, профилактикой профессиональных заболеваний и травм, проблемы, связанные с вызовами сегодняшнего дня, были внесены предложения по разработке новых методов и технологий в области промышленной медицины. - Именно в Дубне мы вместе, командой, создали продуманную современную модель и логистику процесса с момента, как человек приходит на работу. Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство проводит расширенную коллегию, посвященную развитию промышленной медицины, которая является основой трудового долголетия, - отметила Вероника Скворцова. - Я хочу поблагодарить Объединенный институт ядерных исследований - нашего стратегического партнера, товарища и единомышленника. Все, что мы сумели сделать, мы осуществили, потому что был запрос на модернизацию и повышение эффективности процессов. Мы смогли это сделать совместными усилиями. В свою очередь Григорий Трубников отметил серьезный научный подход, который стратегический партнер ОИЯИ - ФМБА России - демонстрирует при реализации проекта в Дубне, тоже являющейся научным центром. - Дубна - это и международный центр. Вместе с гражданами России в Институте работает порядка четырехсот иностранных специалистов из 32 стран мира. То качество медицинского обслуживания, качество медицинской науки, которое видят наши коллеги из Вьетнама, Казахстана, Румынии, Мексики, Китая, Аргентины, Соединенных Штатов, Японии, Индии, ЮАР, Египта и многих других стран, - это блестящая реклама российской науки не только в нашем государстве, но и в других странах, - сказал Григорий Трубников. Очень нужные нашему городу отделения открыты, специалисты высочайшего класса приступили к работе. Теперь слово за пациентами, ради сохранения здоровья и жизней которых, собственно, и реализуются эти серьезные проекты. Подготовила Анна Сухая Фото пресс-службы администрации Дубны