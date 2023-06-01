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01.06.2023 08:02
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Московская областная организация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности подвела итоги фотоконкурса «Наша Победа», посвященного Великой Отечественной войне.
В конкурсе приняли участие члены профсоюза из первичных профсоюзных организаций Мособлпрофавиа, в том числе и представители профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга». Всего на конкурс было представлено два десятка работ.
Третье место заняла инженер-конструктор дубненского предприятия (ОК-4) Ирина Грушкина. Поздравляем Ирину с победой!