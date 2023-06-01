«Наша Победа»! Московская областная организация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности подвела итоги фотоконкурса «Наша Победа», посвященного Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие члены профсоюза из первичных профсоюзных организаций Мособлпрофавиа, в том числе и представители профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга». Всего на конкурс было представлено два десятка работ. Третье место заняла инженер-конструктор дубненского предприятия (ОК-4) Ирина Грушкина. Поздравляем Ирину с победой!

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