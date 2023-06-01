Спасибо генеральному директору кафе «Солянка» Д.И.Макееву за благотворительную помощь в организации встречи ветеранов, тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны в честь 78-й годовщины Победы, за теплое отношение к пожилым людям.

Была создана теплая дружеская обстановка за праздничным обедом, звучали стихи, песни военных лет. Всем ветеранам были подарены букеты великолепных роз. Желаем дальнейших успехов в работе, благополучия, удачи!

С уважением Совет ветеранов Большой Волги