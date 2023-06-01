СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
БЛАГОДАРНОСТЬ Печать
01.06.2023 07:33

Спасибо генеральному директору кафе «Солянка» Д.И.Макееву за благотворительную помощь в организации встречи ветеранов, тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны в честь 78-й годовщины Победы, за теплое отношение к пожилым людям.

Была создана теплая дружеская обстановка за праздничным обедом, звучали стихи, песни военных лет. Всем ветеранам были подарены букеты великолепных роз. Желаем дальнейших успехов в работе, благополучия, удачи!

С уважением Совет ветеранов Большой Волги
  		 
< Июня 2023 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)