Новоселье справили спортсмены ГосМКБ «Радуга» в минувшую субботу: в доме №13 на улице Программистов для них открыли новую спортивную базу.

Тренажеры, оборудование для занятий силовыми видами спорта, теннисный стол, всевозможный спортивный инвентарь… Перечень необходимого оборудования для занятий спортом будет еще пополнен. Но уже сейчас понятно: новая спортивная база станет местом притяжения для десятков, а то и сотен сотрудников предприятия, которые если не со спортом, так с физкультурой точно на «ты».

Как отметил научный руководитель предприятия «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» В.Н.Трусов, важно, что именно здесь, в новом районе города, появился этот спортивный объект. «В свое время, когда еще только начали здесь строиться первые дома, - отметил Владимир Николаевич, - «Радуга» тоже приняла участие в этом строительстве. При поддержке города, руководства Объединенного института ядерных исследований и, конечно, немалых вложений и усилий самого предприятия нам удалось построить жилье для сотрудников «Радуги» - собственные квартиры и общежитие. И вот следующий шаг - открытие этой спортивной базы. По программе, которая работает на предприятии много лет, нам удается постепенно решать и жилищные, и социальные вопросы».

Председатель первичной профсоюзной организации предприятия М.Н.Щербаков добавил, что традиции, которые заложил А.Я.Березняк в производстве, технологиях, в социальной и спортивной сфере, будут развиваться впредь. А открытие новой спортивной базы - подтверждение тому, что на предприятии уделяют особое внимание социальной поддержке сотрудников.

Просторное помещение спортивной базы полностью отремонтировано. Помимо спортивных залов в нем оборудованы раздевалки, душевые, зоны отдыха - все, что нужно для комфортного времяпрепровождения любителей активного образа жизни. Но многое еще предстоит сделать. Например, одно из первых пожеланий самих работников, побывавших на открытии базы, - установить в тренажерном зале зеркала, добавить еще некоторые снаряды и недостающий инвентарь. Над концепцией нового спортивного объекта теперь предстоит поработать самим представителям молодежного сообщества предприятия и создать тот самый центр притяжения спортивных, творческих, активных радужан.

Материалы подготовила Анна Сухая