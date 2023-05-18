В понедельник, 15 мая, глава Дубны С.А. Куликов объявил о своей отставке. С должности главы города, как сообщил Сергей Александрович, он принял решение уйти для того, чтобы вернуться в науку.

- Исполнилось ровно два с половиной года с даты моего вступления в должность главы городского округа, - отметил С.А.Куликов. - В целом нахожусь на службе города уже более 14 лет, с момента избрания депутатом Совета депутатов в 2009 году.

За это время нам всем вместе многое удалось сделать. Дубна преобразилась. Все перемены стали возможны благодаря совместной работе в команде нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва.

Основные задачи, которые я ставил перед собой, вступая в должность главы городского округа, считаю выполненными. Вместе с тем чувствую всё более усиливающийся разрыв с наукой и хотел бы вернуться к научным проектам, поскольку позже это будет сделать намного сложнее. Возвращаюсь к научной деятельности, чтобы внести свой вклад в реализацию новой семилетней программы развития ОИЯИ.

Сегодня я сложил полномочия главы городского округа Дубна. Большое спасибо всем неравнодушным жителям, команде администрации города, градо-образующим предприятиям, депутатам, членам Общественной палаты, коллегам, друзьям, кто все эти годы помогал и вносил свой вклад в развитие Дубны.

Временно исполняющим полномочия главы городского округа Дубна назначен М.А. Тихомиров. До этого времени Максим Андреевич занимал должность заместителя главы Администрации по вопросам торговли, взаимодействия со СМИ, поддержки здравоохранения и социальным вопросам.

16 мая Максим Тихомиров приступил к исполнению полномочий главы городского округа Дубна. Он выразил надежду на продолжение эффективного плодотворного сотрудничества с правительством Московской области, депутатами, руководителями городских предприятий и организаций, предпринимательским сообществом, общественными объединениями, активными горожанами.

- Вместе будем заниматься поиском решений актуальных городских вопросов и дальнейшим развитием Дубны как наукограда, - написал Максим Тихомиров в своем телеграм-канале.

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Подготовила Людмила Петрова