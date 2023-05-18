Ведущие эксперты страны в области здравоохранения 25-26 мая соберутся в Дубне для обсуждения актуальных вопросов сохранения здоровья трудоспособного населения в рамках выездной Коллегии ФМБА России «Промышленная медицина - основа трудового долголетия». Также в рамках мероприятия состоится открытие сосудистого центра на базе Медико-санитарной части №9.

В ходе мероприятия состоится научно-практическая конференция, будет организована работа круглых столов по темам диагностики, профилактики и лечения профессиональных заболеваний, современных подходов к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, инновационным отечественным разработкам лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также внедрению цифровых технологий в медицинские процессы. В программе выездной Коллегии примут участие представители Объединенного института ядерных исследований, Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», главные внештатные специалисты и руководители медицинских организаций ФМБА России.

Состоится церемония открытия сосудистого центра на базе Медико-санитарной части №9 ФМБА России, оснащенного современным медицинским оборудованием, в том числе ангиографом. Это станет важным событием для жителей Дубны - теперь пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получать экстренную и плановую высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь непосредственно в городе.

«Благодаря финансовой поддержке ФМБА России и Объединенного института ядерных исследований люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, а это острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, заболевания периферических сосудов, смогут получить экстренную и плановую специализированную помощь в Дубне, что крайне важно, так как время оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях имеет ключевое значение. Безусловно, инициатива проекта ФМБА поддержана губернатором Московской области и Администрации городского округа Дубна.

Сосудистый центр ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России имеет большой потенциал не только для нашего города, но и для близлежащих населенных пунктов. Работа центра повысит доступность медицинской экстренной и плановой специализированной помощи» - отметила ранее начальник Медико-санитарной части

№ 9 ФМБА России Ирина Ивановна Ларионова.

Для резидентов Особой экономической зоны «Дубна» ФМБА России открывает «Цифровой здравпункт», где будут проводиться различные виды медицинских осмотров и исследований, в том числе психофизиологическое обследование с применением специализированного отечественного аппаратно-программного комплекса, разработанного в рамках импортозамещения. Дополнительно предусмотрена возможность проведения телемедицинской консультации «врач-пациент» с узкопрофильными специалистами. Все данные

о проведенных исследованиях будут поступать в инновационный Центр промышленной медицины Медико-санитарной части № 9 ФМБА России. Работа «Цифрового здравпункта» качественно повлияет на сохранение здоровья сотрудников особой экономической зоны.

Подготовила Людмила Петрова

Фото МСЧ-9