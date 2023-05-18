Песня выпускницы университета «Дубна» - в федеральных эфирах!

Наталья Россохацкая, выпускница университета «Дубна», заняла второе место в проекте Первого канала с песней «Плачу».

К Дню Победы музыкальный проект «Автора!» на Первом канале запустил конкурс авторской патриотической песни. Всего на конкурс было прислано свыше 1,5 тысяч песен. Тем более ценно то, что в среде такой плотной конкуренции песня Натальи заняла второе место, получив высокую оценку профессионального жюри и широкой аудитории.

На песню уже снят клип, в котором, помимо Натальи, приняли участие Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Ирина Тонева и фольклорный ансамбль «Лёнъ и пламѣнъ».

Поздравляем Наталью и желаем ей дальнейших успехов в творчестве!