В Мособлдуме обсудили вопрос ограничения курения вейпов среди несовершеннолетних.

Как поясняет депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, 11 апреля был принят ФЗ об ужесточении правил оборота вейпов. В России введён запрет на продажу вейпов и курительных жидкостей лицам, не достигшим 18 лет.

С 2021 года была запрещена продажа продукции с никотином несовершеннолетним. Теперь к вейпам отнесены и те устройства, которые используются для получения безникотинового пара.

Запрещена продажа несовершеннолетним вейпов и любых жидкостей для них, в том числе безникотиновых, а также вводится запрет на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов.