Наш город богат талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными. Отдел библиотеки на Чёрной речке МАУК «Дубненская городская библиотека Левобережья» и городской клуб рукодельниц в апреле в выставочном зале ДК «Октябрь» провели 11-ю городскую традиционную выставку декоративно-прикладного творчества дубненских авторов «Красота спасёт мир».

Каждая подобная выставка становится настоящим событием в нашем городе. Отрадно было видеть крупный масштаб мероприятия, большое число участников выставки и их особенных творений. В выставке принял участие 91 человек, представлено 874 работы, в течение двух недель выставку посетили более 800 человек. В этом году наряду со взрослыми умельцами свои работы представили 19 юных дубненцев.

На выставке демонстрировались разнообразные по технике выполнения и сюжетным линиям изделия. Каждое творение имело свою тематику и стиль, удивляя новизной и разнообразием способов рукоделия.

Центральное место отводилось изделиям в технике лоскутного шитья, созданным талантливыми умельцами, которые в очередной раз порадовали и удивили зрителя своим размахом творчества. Были представлены: вышивка картин крестиком, алмазная вышивка и алмазная живопись, декоративные деревья в технике топиарий и изобразительные работы, изделия из полимерной глины, цветочные композиции, резьба по дереву, аппликация, поделки из природных материалов, кружевоплетение, цветы из лент и бумаги, костюмы, вязаные и текстильные куклы, бисероплетение, разнообразие кожаных, вязаных вещей от пледов и пинеток до детских игрушек и салфеток. Дополнением к поделкам стала выпечка, изготовленная умелыми руками мастериц. Каждый экспонат выставки поражал своей уникальностью и неповторимостью.

Талантливые рукодельницы проделали огромную кропотливую работу, вложили в каждое изделие свою душу. Трудно поверить, что для большинства мастеров творчество - это хобби, а не профессия.

Подобные выставки имеют большое значение, поскольку позволяют выявить талантливых и самобытных мастеров и познакомить широкий круг зрителей с их творчеством, дают возможность авторам обменяться практическим опытом, что способствует дальнейшему развитию декоративно-прикладного искусства в нашем городе.

Об этом свидетельствуют множество отзывов и пожеланий от благодарных дубненцев. Вот только несколько из них:

«Приехали на выставку всей семьей - все в восторге! Какие талантливые у нас мастерицы! Сколько труда и сил вложено! Спасибо организаторам выставки за удовольствие».

«Выставка просто великолепная. Как же богата Дубна талантами! Трудно выделить что-то особенное, потому что понравилось всё!».

«Великолепно! Какие замечательные мастерицы! Городскую Администрацию просим постоянно поддерживать дубненских авторов великолепных работ».

«Посещение выставки - мир сказок. Сколько же талантливых людей живет в нашем городе! Каждый автор вложил душу в своё произведение. Спасибо организаторам. После посещения выставки самим захотелось творить. Желаем творческих успехов!».

«Огромная благодарность за возможность увидеть эту нереальную красоту. Даже не верится, что это можно сделать самим».

«Как хорошо, что есть люди, хобби которых может порадовать всех заинтересованных и даже заставить задуматься: «Я же тоже многое умею».

Большое спасибо всем участникам выставки за оригинальность, креативность и активность! Ваши работы вдохновляют на творчество, заставляют по-новому взглянуть на мир вокруг, дарят множество идей, которые хочется воплотить в своей повседневной деятельности.

Отдельное спасибо организаторам выставки и администрации города, ДК «Октябрь» за поддержку талантов в городе.

Дорогие дубненцы! Вдохновляйтесь и творите! До скорой встречи!

В.П. КАШАТОВА, организатор выставки