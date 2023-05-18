12 мая, в преддверии Дня образования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, прошли встречи с военнослужащими сразу нескольких войсковых частей Подмосковья. Представители периодически проводят встречи также с военнослужащими Дубны, проходящими службу в войсковой части в Александровке.

Недавняя же встреча заместителя руководителя 483 военного следственного отдела СК России майора юстиции В.С. Сучкова прошла с военнослужащими войсковой части 03523. Речь шла об истории образования военных следственных органов.

Виктор Сергеевич сообщил, что военные следственные органы СК России осуществляют свои полномочия в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых предусмотрена военная служба, а их основными задачами являются: оперативное и качественное расследование преступлений; обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод военнослужащих со стороны командования и их сослуживцев; выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятие мер по их устранению; разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве и другие.

Вместе с тем он рассказал, что военные следователи - это офицеры, способные вдали от Родины и в непростых условиях с честью и достоинством выполнять поставленные задачи. Опыт расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженных конфликтов, является уникальным и приобрел особую ценность в наши дни, вселяя уверенность в восстановлении справедливости и правопорядка как на территории России, так и на территории других государств.

Кроме того, он сообщил о возможности поступления на военную службу в военные следственные органы, рассказал о том, что сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации могут стать офицеры Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

Также он довел до военнослужащих информацию о возможности круглосуточно обратиться в 483 ВСО СК России с заявлением о совершенном или готовящемся преступлении.

В завершении встречи майор юстиции В.С. Сучков пожелал присутствующим крепкого здоровья и мирного неба над головой.