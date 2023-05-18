Что-то в доме пошло не так. Что, Горыныч понять не мог. Куда-то делась та, которая вкусно и вовремя кормила, нежно трепала за ухо. Жизнь заметно потускнела. Но всё когда-то кончается, кончилась и эта сиротливая тусклость, когда, наконец, хозяйка появилась на пороге дома. Важная и неторопливая. Хозяин стоял тут же, ещё более важный, с большим ярким не то свёртком, не то кульком. Горыныч радостно бросился им в ноги, выказывая полный восторг и неуёмный свой темперамент. Хозяева почему-то очень сдержанно ответили на его безудержную радость и вместе со свёртком прошли вглубь. Горыныч потянул носом: что это? Вместе с ними поплыл какой-то новый аромат. И аромат этот показался ему очень притягательным: пожалуй, только косточка могла с ним уравняться, ей-ей, отвались мой хвост, подумалось Горынычу. Понимая, что происходит что-то необычайно важное, пёс отправился за хозяевами и их свёртком-кульком, который положили на высокий столик. Горыныч начал ходить вокруг столика кругами, пытаясь понять, что там. Эх, допрыгнуть бы! Но нет, не дотянуться! А ещё бы занюхнуть поглубже, а лучше б лизнуть! А уж облизать - совсем мечта! Вот тогда наступила бы полная ясность. Пока хозяева пристраивали в прихожей куртки, обувь и мыли руки, то ли свёрток, то ли кулёк зашевелился, закряхтел, оба конца свертка чуть приподнялись, от натуги кулёк пукнул и маленьким басом заплакал. Горыныч встал на задние лапы, передними надёжно упёрся о перекладину столика и превратился в неподвижно замерший ровно вытянувшийся столбик. Он старался дотянуться до верхушки столика, но это оказалось безнадёжной затеей. Пёс нервно ходил вокруг стола, пытаясь найти промежуточную высоту, с которой забраться на столик вполне получилось бы. И тогда загадочный кулёк будет непременно исследован. Но промежуточных высот ни найти, ни, тем более, взять не удалось. «Всё предусмотрели!» - сердито подумал о хозяевах Горыныч и начал снова возбуждённо ходить кругами по комнате. Но кулёк на столе его непреодолимо тянул к себе, и пёс вновь вытянулся вертикальным шнурком, стараясь всё-таки в очередной раз добраться до этого загадочного свёртка. Но собачьи устремления прервала хозяйка, подошедшая к столику. Кулёк начал разворачиваться, и с каждым движением хозяйки он становился всё меньше. И чем меньше становился этот загадочный то ли свёрток, то ли кулёк, тем плотнее Горыныча накрывала какая-то божественная молочковая духмяная волна. Пёс замер, сидел, не шелохнувшись, боясь растерять спустившееся на него духмяное ароматное чудо. Так пах маленький человечек. Он был таким молочечно-душистым, что Горыныч понял: его место теперь тут, около этого маленького человечка. Теперь главный хозяин дома он. С этим пониманием забот у Горыныча значительно поприбавилось. Ладно бы только свои, местные, из своей родной квартиры к малышу устремлялись, а то всё откуда-то норовят прибыть. Когда раздавался очередной звонок в дверь, пёс напрягался: да что ж им всем не сидится, с досадой думал он, и внутренне собирался, настораживался. Идут, да ещё обязательно всем надо толочься непременно тут, у столика с маленьким хозяином. И чего им тут надо? Запахи чужих смешивались с ароматом малыша, и этот волшебный аромат словно истаивал, уменьшался. Как же это раздражало! Горыныч никак не хотел оставлять своего маленького хозяина ни с кем. Если это были привычные свои, то пёс нехотя отходил, занимая самую удобную позицию, откуда обозревал не только комнату, но и все подходы к ней, простреливая глазами коридор. Когда хозяева брали малыша на руки, пёс ложился под стул и не сводил взгляда с маленького хозяина. Если с малышом играли, поднимая его чуть вверх, Горыныч выскакивал из укрытия и начинал нервно бегать вокруг, издавая отрывистые скулёжные взвизгивания, показывая всем своим видом: опусти его, не поднимай! Когда глупые люди не обращали на его преду- предительные меры никакого внимания, Горыныч вставал на задние лапы, в очередной раз вытягиваясь шнурком, а передними, растопыренными веером, с мощными чёрно-лаковыми когтями, начинал царапать ноги того, кто слишком вольно обращался с малышом. Но, когда и это попускалось людьми, пёс начинал мощно подпрыгивать, стараясь ухватить своего маленького хозяина за крошечные ножки, чтобы удержать тут, внизу, где, конечно же, было бе- зопаснее. Но во время прыжка, когда ухватить малыша вполне бы получилось, Горыныч спохватывался, понимая, что не сможет ювелирно рассчитать силу своего прикуса и может сделать ребенку больно, осаживал себя, отворачивался, отказываясь от своей зубохватательной затеи, и прыжок не достигал своей цели. Горыныч продолжал громко и нервно взвизгивать, прыгать, предупреждая не желающих его понимать глупых людей, до тех пор, пока малыш не оказывался на безопасной высоте. Когда угроза отступала, он снова отползал на свой пункт наблюдения под стул и снова неотрывно следил за происходящим. Малыша звали Елисей. К нему обращались, частенько ставя перед именем ещё одно слово - «королевич». «Королевич Елисей» - так вот величественно это звучало. И, надо сказать, правильно звучало. Потому как семейный королевский трон принадлежал именно ему. Малыш легко королевил над всем и над всеми: когда он открывал рот и басил, тогда всё приходило в движение, центром которого был, конечно, он, этот вкусно пахнущий маленький человечек. Однажды (вот оно нечаянно свалившееся счастье!) что-то упало Горынычу, вечно сидящему рядом с малышом, на голову. Это упавшее было душистым и очень знакомым. Небольшая пеленка, соскользнувшая со столика, показалась псу подарком небес. Он тут же быстро, пока не спохватились, перенес её на свою лежанку. Ночами Горыныч блаженно утыкался в неё носом и грезил во снах. Хозяйка не стала забирать её у пса, правильно полагая: пусть он привыкает к новому хозяину дома. И спасибо ей, понимает она меня, с благодарностью думал Горыныч, разнеженный ароматом вкусной пеленки. Ну, вот, свои все дома, опять кто-то чужой трезвонит в дверь, ворчливо думал Горыныч, выходя в коридор. Точно, опять какая-то родственница прибыла. Пёс с раздражением смотрел на гостью, так как предвидел, что она непременно направится в комнату с малышом. Что у них за мода такая? А потому он быстро занял позицию на пороге этой комнаты. Женщина не дошла до него двух шагов, как её остановило пугающее рычание собаки. Горыныч сидел на середине дверного прохода, смотрел на гостью и тихо, угрожающе рычал. Она отошла. Пёс растянулся на входе, став живым порогом между коридором и комнатой. Спустя какое-то время, считая, что пёс к ней уже чуть привык и успокоился, гостья сделала очередную попытку пройти к малышу, но Горыныч стал на входе, как вратарь на воротах. Сначала в проёме двери он просто нервно перехаживал от угла до угла, но потом, понимая, что попытку пройти всё равно желают осуществить, превратился в голкипера, берущего мяч, кидаясь то в правый верхний, то в левый верхний угол. Женщина остановилась. Хозяева с интересом наблюдали эту картину, не желая Горыныча одёргивать: пусть бережет малыша. Это неплохо для жизни. Мало ли где и как это может пригодиться. Но и гостьей они дорожили, а потому хозяин достал поводок: - Пойдём-ка, друг, гулять! Пёс с укоризной поглядел на хозяина: нашел время. Тут вороги так и норовят к самому ценному прорваться, а ты гулять. Но с хозяином не спорят. Проходя мимо кухни, где хозяйка с гостьей пили чай, Горыныч глухо прорычал, так, на всякий случай. Пусть не думает, что всё так просто. Характер Горыныча за последнее время очень изменился. Он мог часами сидеть неподвижным сфинксом рядом с кроваткой или коляской малыша. Никто не мог сказать, как и когда из пса-дурошлёпа и раздолбая так незаметно мог получиться строгий, умный и преданный страж его королевского величества. Наверное, просто Горыныч стал взрослым. Марина КРИВОНОСОВА