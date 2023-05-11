9 Мая нескончаемый поток дубненцев с цветами и портретами героев «Бессмертного полка» в руках, несмотря на то, что акция в этом году прошла в ином, заочном, формате, двигался все утро по улицам Дубны. Горожане шли, чтобы отдать дань памяти всем, кто сложил головы в жесточайшей схватке с фашизмом, кто приближал долгожданную Победу в тылу. Шли за тех, кто сегодня на передовой вновь сражается с фашизмом. В сквере Авиастроителей на левом берегу и на братских могилах на Большой Волге прошли памятные митинги, участие в которых приняли трудовые коллективы, общественные организации, учебные заведения города, а также сами ветераны - труженики тыла, дети войны, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда… В Дубне сегодня проживает всего 280 ветеранов войны, четырнадцать из них - фронтовики. Те, что с оружием в руках совсем юными мальчишками встали на защиту Родины в далеком 1941-м… Пока мы еще имеем большое счастье жить рядом с ними, хоть на митингах и парадах в Дубне фронтовиков можно видеть уже все реже и реже. В силу возраста и здоровья в этом году многие ветераны принимали поздравления дома. И огромная гордость за каждого, кто нашел в себе силы возложить цветы лично к подножию монумента, к гранитной памятной плите с именами погибших земляков. И вот тут думается только об одном: не должна оборваться связь поколений, не должны мы забыть, какой ценой советскому народу досталась победа, и что мы в неоплатном долгу перед своими же дедами, воевавшими во имя нашей жизни. Первыми на празднование Дня Победы собрались жители левобережной части Дубны, в сквере Авиастроителей. Поздравляя ветеранов и всех дубненцев с праздником, руководители оборонных предприятий города, представители образовательных учреждений, Совета ветеранов говорили о памяти, о любви к Родине, о самоотверженном труде. О поколении победителей и о сегодняшних бойцах фронта и тыла, в жилах которых течет кровь тех самых победителей. С.А. Куликов, глава Дубны: - В эти дни мы вспоминаем трагические годы Великой Оте-чественной войны, вспоминаем наших дедов и прадедов, наших героев, которые разгромили фашистскую гадину. До Дубны тогда фронт немного не дошел, но здесь, на территории современного города, тоже происходили важные события, вошедшие в историю военных лет. Нашу плотину от вражеских налетов защищали зенитчики, на Большой Волге располагался госпиталь для раненых бойцов, в Дубне находились штабы нашей армии, в которых готовили контрнаступление под Москвой. Здесь, в тылу, тоже ковалась Победа: труженики тыла внесли неоспоримый вклад в наше общее дело. И сегодня в каждой семье вспоминают своего героя - будь то фронтовик или труженик тыла. Всем им низкий поклон, и с праздником Великой Победы! А.И. Руденко, депутат городского Совета депутатов: - Сегодня действуют ограничения, сегодня время - военное. И, несмотря на это, вы, дорогие земляки, пришли к нашему монументу. Особенно радостно, что сегодня с нами наши дети, которые понесут свет Победы следующим поколениям. Вчера, когда мы поздравляли наших ветеранов - матроса Башмарова, блокадницу Поддубскую, - мы были поражены их силой духа, уверенностью в нашей сегодняшней победе, их радостью жизни. Они - пример для нас сегодняшних, которые должны радоваться каждому дню, чувствовать счастье мирной жизни. Спасибо вам, ветераны, за нашу победу. Спасибо нашим труженикам за то, что вы ковали победу здесь, в тылу. Вы вселяете в нас силу, вы делаете нас нацией, единым народом, который объединен Победой. В.Н. Трусов, научный руководитель АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», Почетный гражданин Московской области: - Дорогие ветераны, дубненцы. В 78-й раз мы произносим это великое словосочетание - «День Победы»! И понимаем, как нам нужна была победа в те далекие годы, когда страна отстаивала свою честь, независимость и свободу. Мы склоняем головы перед теми, кто погиб, защищая страну. И огромная благодарность всем, кто ковал победу в тылу и обеспечивал армию всем необходимым. Прошло 78 лет. История имеет свойство повторяться. Сегодня перед нашей страной стоит не менее важная задача - вновь отстоять свободу и независимость. И огромное пожелание всем нам - завоевать победу и в наше время. Я обращаюсь к молодежи: в ратном подвиге или трудовом вы тоже будете защищать нашу Родину. Вы должны брать пример мужества и любви к Родине у старшего поколения - своих дедов и прадедов. И мы сделаем все, чтобы дубненская промышленная площадка, несмотря на сложные задачи, была впереди. Сегодня мы выполняем задание, которое нам поручила наша Родина. Поэтому это наша Победа. С праздником, дорогие земляки! С.Б. Метельников, руководитель обособленного подразделения АО «Кронштадт»: - День Победы для всех нас - это особенный праздник. Он сочетает в себе слезы скорби и радости. За этим коротким и таким емким словом «Победа» стоят мужество и героизм миллионов советских солдат. С победного мая 45-го прошло уже 78 лет… Пройдут еще годы, сменится не одно поколение. Но в наших сердцах навсегда останется память о подвигах наших предков. Особые слова - ветеранам и труженикам тыла, присутствующим сегодня здесь. Вы - наша гордость и пример для подражания. Крепкого вам здоровья и долголетия. А всем дубненцам - мирного неба над головой! А.Л. Белых, директор Дубненского машиностроительного завода: - Много лет прошло с той Великой Победы, но до сих пор мы помним большой подвиг нашего народа. Я не перестаю восхищаться этими людьми, которые в те годы, не имея станков с ЧПУ, смартфонов, факсов, организовывали движение войск, снабжение, выстраивали производственные цепочки, которые позволяли выпускать огромное количество вооружения и военной техники. Нам нужно брать пример с этих людей, с наших ветеранов. Вечная слава всем им за их великий подвиг! На мемориальном комплексе «Братские могилы» было также многолюдно. Трудовые коллективы шли с плакатами, цветами, венками. Сотрудники ПАО «ТЕНЗОР», как и десятки других организаций и предприятий, приняли участие в митинге и возложили к монументу венки и цветы. В.А. Голубев, генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР»: - Каждый год 9 Мая весь народ нашей огромной страны отмечает День Победы над фашистскими агрессорами. И мы вместе с коллегами, друзьями, близкими приносим цветы к мемориальному комплексу на Большой Волге. Это дань уважения солдатам и офицерам, ценой своей жизни отстоявшим свободу и независимость нашего государства. Это наш долг перед отцами и дедами - всеми, кто мужественно сражался на фронте и в партизанских отрядах, кто героически трудился в тылу, а в послевоенное время заново отстраивал города и поселки, восстанавливал промышленность и сельское хозяйство. Вечная им слава! И.К. РОДНИНА, депутат Государственной Думы РФ: - Дорогие дубненцы! Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Этот праздник имеет особую нравственную, духовную, патриотическую ценность. Объединяя миллионы людей, сплачивая целые поколения, он навечно в судьбе каждой российской семьи, в памяти народа, в истории нашей страны. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. С днем Великой Победы! Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов: - Дорогие ветераны Великой Оте-чественной войны, труженики тыла, дети войны! Поздравляем вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный для каждого россиянина праздник. Это день торжества и скорби, объединяющий все поколения. Изменилось время, изменился мир, но неизменна наша память. Мы помним участников войны и гордимся их героизмом и преданностью нашей Родине. Вспоминаем великий трудовой подвиг, который совершали миллионы наших женщин, стариков и подростков, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Дорогие наши ветераны, вы и сегодня занимаете активную гражданскую позицию в общественной жизни города, воспитываете подрастающее поколение в уважении к богатому историческому прошлому нашей страны. В этот великий день желаем вам крепкого здоровья, радости и благополучия! Низкий вам поклон за Великую Победу! «Будут весны еще во все времена,

Будет много рассветов, закатов…

Но единственной будет наша весна,

Что с победой пришла в сорок пятом!» (Валентин Уралов)