Накануне Дня Великой Победы у мемориала «ДОТ» состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие жители города, учащиеся техникума, молодежное объединение предприятия «Кронштадт», участники общественного движения «Юнармия».

Здесь, у памятника «ДОТ», подобные городские мероприятия стали традиционными и проходят каждый год. В прошлом году и вовсе жители пронесли георгиевскую ленту от памятника Ленину до ДОТа.

В этом году у мемориала «ДОТ» успели провести серьезную реконструкцию - теперь защитник плотины ВРГС в годы Великой Оте-чественной войны в сером цвете - таком, в котором он был изначально. При реконструкции и очистке памятника от краски удалось найти следы боевых отметин: сколы от осколков в районе амбразуры, которые выделили цветом.

Перед участниками митинга выступили заместитель главы Администрации г.о. Дубна В.А. Потапенко, депутат Мособлдумы М.В. Шевченко, благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа Павел Мурзич, начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко, руководитель попечительского совета памятника «ДОТ» Т.В. Карягин.

Главный архитектор реконструкции мемориала В.С. Курнаков отметил, что работы по обновлению комплекса на этом не закончатся. В скором времени планируется установка двух информационных досок об истории самого памятника и села Иваньково в годы войны.

Директор первой школы, депутат горсовета и член попечительского совета А.И. Руденко отметил, что история этого памятника входит в обязательную программу изучения родного края, так что наши школьники знают этот памятник и его историю.

А завершило митинг выступление ансамб-ля «Фронтовые песни» под руководством М.В.Чайковской.

Анна Сухая