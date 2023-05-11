В ОЭЗ «Дубна» состоялся праздник, приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Открыл торжественное мероприятие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев:

- Этот сквер особая экономическая зона открыла в память о бессмертном подвиге наших соотечественников, - подчеркнул руководитель. - Теперь ветераны, жители города имеют возможность отмечать здесь День Победы. Я хочу сказать ветеранам огромное спасибо за то, что отстояли свободу, за Победу, мы всегда будем помнить о том, какой ценой она досталась.

- Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, чьи жизни отняла война, чьи имена свято хранит каждая семья, кто сокрушил фашизм и дал нам пример героизма на все времена, - отметила в своем выступлении депутат Московской областной Думы Марина Шевченко. – Также мы склоняем головы перед стариками, женщинами и детьми Донбасса, которые погибли под бесчеловечными обстрелами, и чтим подвиг наших солдат, защищающих сегодня новые территории России от нацизма.

Благодарные слова в адрес ветеранов прозвучали от заместителя главы г. Дубны Дмитрия Утробина, председателя Совета депутатов городского округа Андрея Тамонова, руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанга Астахова, председателя Совета ветеранов г.о. Дубна Натальи Шувиковой, благочинного Дубненско-Талдомского округа протоиерея Павла Мурзича, других выступающих.

Также все с нетерпением ждали выступление нашего земляка Николая Дмитриевича Порошина. Он был призван в армию в 16 лет и направлен в войска министерства госбезопасности. В годы войны сопровождал доставку военной техники в боевые части, за проявленное мужество награжден орденами и медалями. В этом году ветеран в очередной раз 9 Мая примет участие в Параде Победы на Красной площади.

- Я благодарю всех за теплые слова, - сказал Николай Дмитриевич. - У вашего коллектива лицо новатора и большого труженика, и мне по душе азарт, с которым вы работаете! Думаю, вы поддержите мое предложение провести трудовой субботник в помощь участникам СВО. Это будет настоящая крепкая связь между фронтом и тылом, залог наших будущих побед!