«Наше дело правое. Мы победили» - эта надпись, высеченная на памятнике труженикам тыла, что установлен в сквере Авиастроителей, и сегодня словно призыв или набат. Сотни жителей левобережья из ГосМКБ, с площадки Дубненского машзавода, каждый день спеша на работу, на мгновение вспоминают тех, кто приближал победный сорок пятый год в тылу. Это в память об их самоотверженном труде в 2015 году в Дубне появился монумент. Основной вклад в установку памятника взяло на себя ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка (входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России) - предприятие, знающее цену труду и цену настоящей победы… Идея установить памятник труженикам тыла принадлежит труженице тыла, почетному ветерану Подмосковья Нине Григорьевне Дьячковой, почти три десятка лет возглавлявшей Совет ветеранов левого берега. Нина Григорьевна пришла работать на завод в 14 лет. Трудилась в плазовом отделе заработавшего тогда Опытного завода № 458. Ответственную работу по изготовлению в натуральную величину чертежей элементов конструкции гидросамолетов выполняли девчонки, не имевшие даже среднего образования, под руководством специалистов ненамного старше их. В военное время все быстро взрослели и быстро обучались без отрыва от производства. Отработав тяжелую смену, которая заканчивалась порой около полуночи, засыпали без сил прямо на рабочем месте, подложив под голову обувь… Молодежь старше 14 лет привлекали и к заготовке леса. Нина Григорьевна вспоминает, как на пару с такой же юной девушкой заготавливали в день по 5 - 6 кубометров дров - это была обязательная норма: нужно было отапливать завод и жилые помещения… Война безжалостно уносила жизни солдат. Из одиннадцати мужчин из семьи Нины Дьячковой, ушедших на фронт, вернулись только двое. Остальные погибли, в том числе родной брат Михаил, который похоронен на территории Польши. Разговаривая с вернувшимися с войны сверстниками, в то время юная Нина слышала одно: «Мы победили только потому, что была огромная любовь к Родине, патриотизм, и потому, что вместе с нами, бойцами, встал весь тыл…». Говорили, вспоминает ветеран, что первые месяцы в схватку с гитлеровской армией - укомплектованной и хорошо обученной, наш советский солдат выходил фактически с ружьем и гранатой… Бросался на танки и практически голыми руками бился с врагом. И только беззаветная любовь к Родине давала неимоверную силу и желание во что бы то ни стало остановить фашистов. А еще - помощь фронта, где к станкам, на лесопилку, на покос и заготовку кормов встали дети, женщины и старики. - Разговаривая с этими бойцами, я вдруг глубоко задумалась, - вспоминает Нина Григорьевна. - А ведь это правда: тыл и фронт. Только вместе. Без тыла нет фронта, и наоборот. И в тылу мы не только работали, но и погибали. Мой папа, например, тоже погиб в тылу в 1943 году при исполнении служебного долга. Вместе со мной на заводе работала девочка - Аня Кутарина. Она в голоде и холоде заработала туберкулез. Война закончилась, у всех радость, а она умирает… И мне уже тогда, вскоре после Победы, захотелось сохранить эту память обо всех, кто трудился здесь, в тылу. Дубненцы действительно не только самоотверженно трудились. Свои личные сбережения в сумме 50 000 рублей (в те годы немалая сумма) жители поселка Иваньково перечислили в поддержку Военно-воздушных сил Красной армии, за что на завод даже пришла телеграмма от Сталина, в которой он благодарил наших земляков. Идея о памятнике вынашивалась долго. Нину Григорьевну поддержал весь актив Совета ветеранов, а также ветеран завода Борис Николаевич Федосеев, более сорока лет отдавший производству. Но по-настоящему дело сдвинулось с мертвой точки тогда, когда к реализации проекта подключилось наше МКБ, взявшее на себя основную часть всех финансовых затрат, и администрация города. Свой вклад тогда внесли также ДМЗ, предприниматель Евгений Рогожин, подрядной организацией выступила компания «Бетиз и К». Были приглашены талантливые скульпторы, сделано несколько эскизов. В результате проведенного конкурса победила работа дубненского архитектора Анатолия Шитова. Над самой же композицией работали архитекторы Ирина Котолевская, Владимир Базилевский и Дмитрий Ермин. Открытие памятника стало значимым событием в жизни Дубны. Особенная гордость, что именно ГосМКБ «Радуга» во главе с его генеральным директором - тогда Владимиром Николаевичем Трусовым, взяло на себя реализацию этого памятного проекта. Открывая памятник восемь лет назад, Владимир Николаевич подчеркнул, что не может быть победы без тыла, без поддержки народа, без труда женщин и мужчин, детей и подростков. - На этой земле в те далекие военные годы трудился коллектив дубненского машзавода, который имел номер 458. В 1942 году заводчане вернулись из эвакуации, которая так и не состоялась, и здесь, в практически полуразрушенных цехах, быстро восстановили производство летающих лодок и продолжали трудиться, - отметил он. - Вместе с тем работники завода каждый день уходили на фронт, а оставшиеся трудились днями и ночами за себя и за того парня. Результатом стала наша общая победа. Открывая этот монумент, мы хотим, чтобы молодежь знала историю страны, историю нашего города, историю нашей левобережной площадки. Спасибо вам, ветераны, за то, что вы сделали в войну, за то, что вы делаете сегодня во имя нашей обороны. Нина Григорьевна Дьячкова, вставшая перед памятником на колено, благодарила всех, кто помог открыть этот монумент, но особые слова благодарности - всему трудовому коллективу МКБ, который не на словах, а на деле чтит память наших фронтовиков и тружеников тыла. Она напомнила девиз «Все для фронта, все для Победы!» и твердое слово «надо», которым руководствовались все, кто трудился в тылу. - Труженики тыла - неотъемлемая часть фронта, тыл и фронт едины, - сказала ветеран. - Мы долго и мучительно вынашивали идею создания памятника труженикам тыла, нас поддержали многие организации, спасибо всем, кто помогал. Я как будто вновь окунулась в те военные годы, вспомнила завод 458, увидела танцевальную площадку, услышала музыку. Здесь теперь стоит памятник труженикам тыла. Низкий земной поклон и слова благодарности за эту память от лица всех ветеранов Нина Григорьевна шлет всему коллективу МКБ. Ей уже - с гордостью называем это цифру - 96 лет. Но 9 Мая, в День Победы, она снова встала в строй и вместе с коллективом предприятия пришла к монументу в сквер. Чтобы сказать спасибо всем, кто погиб за победу, кто ковал ее в тылу, кто сегодня вновь встал на защиту страны от нацизма - всем труженикам, кто в наши дни, как и их земляки восемь с лишним десятков лет назад, приближают победу… Анна Сухая Фото Юрия Тараканова