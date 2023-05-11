В преддверии Дня Победы 9 Мая в Муниципальной библиотеке Левобережья открылась новая выставка картин дубненских художников творческого объединения «Палитра» под названием «Фронтовое братство». Портреты и батальные сцены передают классические традиции русской живописи, книжной графики, патриотическую тему, гордость за историю России и подвиг её сынов и дочерей. Александр Пасько, Александр Куманьков, Виктор Золотаренко, Василий Городилин, Владимир Базилевский представили работы каждый с неповторимым индивидуальным почерком. Но все картины объединяет любовь к России и её людям, великой и отважной русской душе. Ставящей долг перед Родиной выше собственной жизни. Герои в России были, есть и будут всегда. Вот из давнего прошлого на нас глядят генералиссимус Суворов, Александр Невский, воевода XVII века Дмитрий Хворостинин, Фёдор Ушаков, вдохновлявшие русских воинов Георгий Победоносец и архистратиг Небесного воинства Михаил. Эстафета вечная не прерывается. В годы Великой Отечественной войны Родина-мать снова увидела мужество и благородство своих защитников. Маршалы Победы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский глядят на нас внимательно и строго, как живые. Но не только полководцы ковали Победу. Показана драма и трагедия целого народа, поколения и не одного. Совсем юный погибший артиллерист, мечтавший стать художником – выпускник дубненской школы №1. Взвод прощается с ним и уходит дальше воевать. Мечта осталась неосуществлённой. Но Александр Куманьков в какой-то степени воплотил её, показав и рассказав в красках, как жестока война, смерть. «Июнь 1941» и «Прощание», «Почтальон», «Эвакуация», «Эхо войны» Василия Городилина показывают боль и трагедию простых советских граждан, чью жизнь разрушила война. Что творили оккупанты на нашей территории, отсутствие у них по-настоящему человеческих чувств и черт наглядно демонстрируют картины «Не стреляйте, я вам песенку спою», «Баварское пиво». Маленькая напуганная деревенская девочка не понимает, что происходит, почему эти «дяди» с озверевшими лицами хотят её убить. Седой старик с достоинством отказывается от предложенного ему пива. Судьбе и беде людей вторит «Судьба дерева» - война не щадит никого. Но и своя берёза старается напоить раненого бойца берёзовым соком В картинах «Фронтовое братство», «Преодоление», «Гапак», «За Родину» - мужество и ярость наших бойцов, готовность умереть «за други своя» и Родину, родной дом и мирную жизнь. И вот после ужасов и страхов, тяжёлых боёв, утрат и ранений, наконец. «Возвращение». Усталые, постаревшие, без ног, но свои, родные вернулись живыми. Это ли не радость! Какими стали воины Победы через десятилетия видим в портретах ветеранов, в картине «Совсим телевизер зломался». Ради чего терпели, воевали? Неужели опять снова кровавый бог войны требует жертв? И вновь на призыв «Работайте, братья» отзываются герои – «Работаем, брат». Не дадим фашизму и экстремизму поднять голову. Ведь «отступать некуда, позади Россия» - оплот правды и мира. Мужественное лицо пилота Олега Пешкова дарит надежду. Героев у России много и сейчас. Они тоже достойны увековечения и благодарности современников и потомков. Приходите, смотрите и не будьте равнодушными зрителями. Ни по отношению к нашему прошлому, к ветеранам Великой Отечественной, ни к тому, что происходит сейчас, к сегодняшним героям. Художники не воюют с автоматом наперевес. Но их кисти и карандаш выражают не хуже слов отношение к нашей истории и современности, к героям. Это тоже своего рода братство, художественное и идейное. Алла Соболева