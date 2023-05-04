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Вышли на маршрут Печать
04.05.2023 07:21

Пять новых автобусов в ближайшие дни выйдут на городские маршруты. Три из них уже пришли в Дубну, еще два прибудут в самое ближайшее время.

Глава Дубны Сергей Куликов вместе с коллегами из профильных отделов городской администрации на прошлой неделе осмотрели технику. Автобусы - марки ЛиАЗ-4292, общая вместимость такого транспорта - 80 пассажиров, 23 сидячих места.

Как подчеркнул глава города, все автобусы новые, только с конвейера. Каждый снабжен кондиционером, несколькими точками для зарядки гаджетов, аппарелью (платформа для ввоза колясок, чемоданов и т.д.) и системой наклона кузова для удобства посадки маломобильных граждан. Видеокамеры, которыми оборудованы автобусы, подключены к системе «Безопасный регион».

- Дубненцы довольно часто обращались с жалобами на несоблюдение расписания движения городского транспорта, - отметил С.А. Куликов. - Чтобы наладить процесс, требовались дополнительные автобусы. И мы добились этого - после завершения всех процедур оформления, уже через несколько дней, они выйдут на маршруты. Благодарю за помощь правительство Московской области.
  		 
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