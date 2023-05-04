Проблема пробок на левом берегу на перекрестках Макаренко - Володарского и Макаренко - Хлебозаводской переулок в ближайшее время должна быть разрешена.

Во всяком случае именно для этого в скором времени на этих перекрестках будет организовано круговое движение.

Подготовительные процедуры проведены, специалисты определили, что геометрия дороги позволяет расширить проезжую часть на обоих этих участках. «Проект, учитывающий все нюансы, готов, - отметил глава города Сергей Куликов. - Средства из городского бюджета выделены. В настоящее время объявлен конкурс, победитель которого в течение лета проведёт работы».

Закончить обустройство кругов планируется к концу августа.