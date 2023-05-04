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Площадка для детворы Печать
04.05.2023 07:20

На улице Университетской кипит работа: буквально на днях там начато строительство детской площадки.

Построена площадка будет по программе губернатора Подмосковья. Ее появления жители этого района ждали давно. В настоящее время рабочие уложили твердое основание, на него, как и положено по технологии, нанесут травмобезопасное покрытие.

Завершающим этапом станет установка самих игровых элементов. Надеемся, что все работы будут проведены оперативно, и нынешним летом местная детвора сможет по достоинству оценить новую площадку.
  		 
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