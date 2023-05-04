История памятника Ленину, что установлен на территории университета «Дубна», прямо на плацу бывшего Волжского высшего военного строительного командного училища, берет свое начало в Дубне с 1975 года. Именно тогда его после капитальной реставрации установили на территории военного училища. Сама же скульптура была создана гораздо раньше и простояла энное количество лет в деревне Крева Тверской области. Об этом всем собравшимся в минувшие выходные на плацу училища, а ныне - территории университета «Дубна», - офицерам, ветеранам, студентам, просто неравнодушным гражданам нашей Дубны, представителям партии КПРФ и даже пионерам рассказал начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса Иван Михайлович Василенко. Повод собраться у памятника был самый что ни на есть приятный: в аккурат ко Дню международной солидарности трудящихся совет Ассоциации выпускников ВВВСКУ под руководством П.В.Чубика завершил работы по реконструкции памятника В.И. Ленину. - Это место, как и сам памятник - часть истории нашего училища, часть истории каждого из нас, чья судьба в свое время была связана с ВВВСКУ, - отметил И.М.Василенко. - И именно это место и сегодня является местом сбора выпускников училища, которые каждый год приезжают сюда. Во времена существования училища памятник поддерживался в идеальном состоянии. А вот тот безобразный облик, который приобрела скульптура в последние годы, назвать можно разве что постыдным. Желающих его облагородить, несмотря на многочисленные обращения офицеров запаса во все существующие в городе инстанции, так и не нашлось. Решили действовать самостоятельно, и буквально за несколько недель памятник преобразился. Петр Васильевич Чубик отметил: - Первого апреля этого года здесь, на плацу, перед памятником собралось более 60 выпускников 1993 года - последнего выпуска нашего училища. И когда мы стали фотографироваться у памятника Ленину, стало неприятно и стыдно за его внешний вид. В тот же день было принято решение бросить призыв о сборе денег на реставрацию памятника. Выпускники, офицеры, просто некоторые горожане отозвались оперативно, сумма была собрана. И сегодня мы все видим результат. Я лишь добавлю, что всего на реставрацию памятника понадобилось немногим более 160 000 рублей. Сумма небольшая и при желании за столько лет, безусловно, вполне могла быть заложена как в бюджет города, так и в бюджет учебного заведения, на территории которого сегодня находится памятник. Но этого не случилось. В истории же ВВВСКУ теперь появилась еще одна страница - та, которой можно гордиться: памятник вождя приобрел ухоженный вид. Как, впрочем, и должно быть со всеми скульптурами, сооружениями, хранящими в себе память о нашем городе, о том или ином событии или даже о целой эпохе… Все стало на свои места, но главное, что принцип наших, дубненских, офицеров - быть достойным примером будущим поколениям и свято чтить историю своей Родины, вновь оказался непоколебим. Офицерское слово, как и должно быть, не разошлось и на этот раз с делом… Анна Сухая Фото автора