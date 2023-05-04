В ДК «Октябрь» открылась фотовыставка «Антарктида».

Ее автор - дубненский фотограф и путешественник Юрий Тараканов. На выставке представлено более сотни работ об интереснейшей экспедиции на далекий континент.

С фотоаппаратом и видеокамерой Юрий Васильевич объехал более 100 стран мира. Самым же любимым направлением для него стали экстремально холодные края - Скандинавия, Исландия, Гренландия, Антарктида. На фотоработах - сцены из жизни антарктических животных: пингвинов, тюленей, китов и касаток. Также зритель познакомится с жизнью и бытом полярников.

Приходите на выставку и вдохните красоту гор, морей, айсбергов и уникального животного мира Антарктиды.