СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Фотовыставка путешественника Печать
04.05.2023 07:19

В ДК «Октябрь» открылась фотовыставка «Антарктида».

Ее автор - дубненский фотограф и путешественник Юрий Тараканов. На выставке представлено более сотни работ об интереснейшей экспедиции на далекий континент.

С фотоаппаратом и видеокамерой Юрий Васильевич объехал более 100 стран мира. Самым же любимым направлением для него стали экстремально холодные края - Скандинавия, Исландия, Гренландия, Антарктида. На фотоработах - сцены из жизни антарктических животных: пингвинов, тюленей, китов и касаток. Также зритель познакомится с жизнью и бытом полярников.

Приходите на выставку и вдохните красоту гор, морей, айсбергов и уникального животного мира Антарктиды.
  		 
< Мая 2023 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)