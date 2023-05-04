Накипело Сегодня под вечно бурчащий телевизор поняла, что у меня начинается мозговая тошнота при одном слове. И слово это - Украина. Ну что за дребедень такая: этот бубнёж по ТВ слушать уже не могу и не слушать не могу?! Хочу, чтобы само это слово исчезло. Совсем! Я не о людях. Пусть живут и будут счастливы. Хочу, чтобы исчез сам повод звучать этому слову! Нагосударствовали! Ненависти нет, а есть огромная усталость и боль. Боль за церковь, которую упыри превращают в НИЧТО. Уроды! Боль за то, что жизнь людская теперь там НИЧТО! За их бесконечную ложь всем и вся, которая заволакивает мир в войну, да чтоб поширше, да побольше, да поглубже. Сволочи! Боль за то, что агрессивный и вожделеющий неуч со своими упырями так сучили ножонками и так скрежетали каждый своей единственной извилиной, которая и не извилина вовсе, а всего лишь прямая, что превратили страну-колыбель в НИЧТО! Смотрю на лица их людей. Много молодых и красивых. Это что ж надо было вытворять государству с народом, как жить, чтобы превратить и их в НИЧТО? Вражины конченые с тараканьей моралью при палке власти знают: позади их смерть, впереди их смерть! Горят церкви, горят книги, горят души людские, пока бездарная посредственность на горе страну к сдаче готовит. Польше хотят отдаться. Вспомнился великий чувствователь человеков Гоголь: «Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, - поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле…» («Тарас Бульба»). Есть проверенный временем способ: чтоб не ловить каждую вошь, надо просто побриться. А то вши эти ещё те барыги квалифицированные: страну за долги отдают. Вывод сделан: надо менять правила игры, а не рыло у корыта! Марина Кривоносова