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Программа мероприятий ко Дню Победы Печать
04.05.2023 06:32

Митинги, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут на правом берегу и в левобережной части.

Сквер Авиастроителей - начало в 9:00.

Братские могилы - начало в 12:00.

Парк семейного отдыха

12:00 - 19:00 «Преодолей себя!». Полоса препятствий (надувные конструкции)

12:00 - 19:00 Тематическая фотозона «В лесу прифронтовом»

12:00 - 19:00 Выставка фотографий

12:00 - 13:00 Мастер-классы по изготовлению открыток «С Днем Победы!»

12:00 - 13:00 Раздача георгиевских лент

15:00 - 16:00 Праздничный концерт «Победный май» (выступление творческих коллективов ДК «Октябрь»)

18:00 - 19:00 Киноконцерт «Песни нашей Победы»

Парк «Набережная им. Д.И. Менделеева»

17:00 - 18:30 Праздничный концерт «Победный май» с участием народного эстрадно-духового оркестра им. А.А. Говорова «Городок»

17:00 - 19:00 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка!». Акция «Письмо Победы»

17:00 - 19:00 Танцевальная программа «Вальс Победы»

17 :00 - 19:00 Выставка боевого оружия поискового отряда г. Дубны

17:00 - 19:00 Мастер-классы по разборке/сборке автоматов

17:00 - 19:00 Книжная выставка и мастер-классы от библиотеки левобережья «День Победы»

18:00 Показательные выступления кинологов с собаками

17:00 - 19:00 Военно-полевая кухня и чай

 
  		 
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