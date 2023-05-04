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Митинги, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут на правом берегу и в левобережной части.
Сквер Авиастроителей - начало в 9:00.
Братские могилы - начало в 12:00.
Парк семейного отдыха
12:00 - 19:00 «Преодолей себя!». Полоса препятствий (надувные конструкции)
12:00 - 19:00 Тематическая фотозона «В лесу прифронтовом»
12:00 - 19:00 Выставка фотографий
12:00 - 13:00 Мастер-классы по изготовлению открыток «С Днем Победы!»
12:00 - 13:00 Раздача георгиевских лент
15:00 - 16:00 Праздничный концерт «Победный май» (выступление творческих коллективов ДК «Октябрь»)
18:00 - 19:00 Киноконцерт «Песни нашей Победы»
Парк «Набережная им. Д.И. Менделеева»
17:00 - 18:30 Праздничный концерт «Победный май» с участием народного эстрадно-духового оркестра им. А.А. Говорова «Городок»
17:00 - 19:00 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка!». Акция «Письмо Победы»
17:00 - 19:00 Танцевальная программа «Вальс Победы»
17 :00 - 19:00 Выставка боевого оружия поискового отряда г. Дубны
17:00 - 19:00 Мастер-классы по разборке/сборке автоматов
17:00 - 19:00 Книжная выставка и мастер-классы от библиотеки левобережья «День Победы»
18:00 Показательные выступления кинологов с собаками
17:00 - 19:00 Военно-полевая кухня и чай