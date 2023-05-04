Совет ветеранов приглашает пенсионеров, у которых нет дач и которые не очень заняты внуками-правнуками. Для тех, у кого душа радуется встрече с русской народной песней, песнями нашей молодости, современной задушевной песней, кто открыт для общения со сверстниками, летом в нашем городе будут проводиться мероприятия по аналогии с программой Андрея Малахова «Песни от всей души».

Место встречи: Библиотека семейного чтения на Большой Волге.

Время: каждый вторник с 11:30.

Первое занятие состоится 16 мая в 11:30.

Будем петь и слушать песни, танцевать и чаёвничать. А ещё, может быть, вспоминать свою родословную и познакомимся с жизнью своих предков. Это интересно, познавательно и в какой-то мере поучительно, а иногда и смешно.

Участница клуба В.Н. ТИНГАЕВА