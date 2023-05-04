Государственная ветеринарная служба Московской области напоминает об опасности приобретения животных и продукции в местах несанкционированной торговли, а также приобретения животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Приобретая животных без ветеринарных сопроводительных документов в местах несанкционированной торговли, можно столкнуться с общими для человека и животных болезнями (бешенство, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, грипп птиц и т.д.), часть их которых может быть неизлечима или иметь хроническую форму течения. В том числе и с болезнями, наносящими большой экономический ущерб владельцам, сопровождающимися полной ликвидацией поголовья, например, африканская чума свиней.

Также приобретая в таких местах пищевую продукцию, велика вероятность получения некачественных товаров, способных нанести вред здоровью, стать причиной возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: дизентерии, сальмонеллёза, туберкулеза, бруцеллеза, пищевых отравлений, острых кишечных отравлений, трихинеллеза, фасциолеза и других. Приобретаемые с рук консервированные продукты, грибы домашнего приготовления и т.д. могут стать причиной поражения организма токсином ботулизма, приводящего к поражению центральной нервной системы и, при отсутствии своевременного лечения, к параличу центральной нервной системы и летальному исходу.

Берегите себя. Приобретайте животных и пищевую продукцию только в специально установленных местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2»

Талдомская ветеринарная станция, тел. 8-496-206-37-11, г.Талдом, ул.Советская, 12.

Участковая ветеринарная лечебница г. Дубны, тел. 8-496-219-65-05, г. Дубна, Коммунальный проезд, д.5.

ГБУВ МО «Терветуправление №2» Талдомская ветеринарная станция