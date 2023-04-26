На улице Блохинцева начались подготовительные работы по ремонту дороги, отмечают в администрации Дубны.

В настоящее время подрядчик демонтирует плитку. В планах – полностью заменить асфальт не только на самой дороге и в карманах, но также на тротуарах.

Этим же летом на улице Блохинцева запланирована замена освещения.

Кроме того, в рамках текущего ремонта запланированы работы на еще трех участках дорог: от ул. 9 Мая до ТЦ «Орбита»; на ул. Ленинградской от ул. Векслера в сторону набережной Волги; на ул. Володарского от ул. Макаренко до ул. Центральной.

Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны