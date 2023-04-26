Праздничный вечер по случаю Дня труда Московской области состоялся на прошлой неделе в Дубне. На нем чествовали дубненцев - представителей различных предприятий и организаций нашего наукограда.

Как отметил глава города С.А. Куликов, вот уже семнадцать лет в апреле мы празднуем День труда Московской области. Он напрямую связан с нашей историей, и традиционно мы встречаем его масштабными субботниками. Также в эти дни чествуем наших тружеников, отмечаем успехи учёных, рабочих и специалистов всех областей. «Благодаря жителям развивается экономика, благоустраиваются территории, укрепляется социальная сфера. Спасибо всем, кто трудится на благо родного края», - отметил глава Дубны.

На праздничном концерте дубненцам вручили правительственные награды Московской области, благодарственные письма и почётные грамоты Московской областной Думы.

Так, Благодарностью губернатора Московской области награждены:

- А.Р. Галимов, заместитель начальника отдела ОИЯИ;

- С.Э. Моисеева, учитель математики школы №10;

- О.Н. Борисенко, учитель начальных классов школы №10;

- ООО «Дубна - Дорстрой Понтонно-мостовая переправа» (директор В.И. Никифоров).

Благодарственных писем губернатора Московской области удостоены:

- Г.П. Воробьев, слесарь-сантехник АО «ПТО ГХ»;

- Т.М. Пирожникова, преподаватель университета «Дубна».

Благодарственным письмом министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области награжден:

- Н.Н. Васильев, тракторист МБУ «Жилищно-коммунальное управление».

Знаком Московской областной Думы «За труды» награждены:

- О.Р. Федаравичус, старшая операционная медицинская сестра операционного отделения Дубненской горбольницы;

- Д.А. Грубский, главный конструктор ПАО «Приборный завод «Тензор».

Почетной грамоты Московской областной Думы удостоены:

- Коллектив АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (генеральный директор - А.А. Сирош);

- С.В. Альпатов, заместитель начальника цеха по производству АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова»;

- А.Р. Семенов, наладчик деревообрабатывающего оборудования 5 разряда ООО «Мебельная фабрика «Экомебель»;

- Л.К. Шмагина, директор Детской школы искусств «Рапсодия».

Благодарственным письмом Московской областной Думы награждена:

- Т.Н. Дементьева, директор Детской музыкальной школы.

Специальная награда главы городского округа Дубна «Благодарю» за неравнодушие, активную гражданскую позицию и успешную реализацию социально значимых проектов и инициатив, за искреннюю преданность и любовь к родному городу вручена коллективу спортивной школы «Ника» (руководитель - Н.А. Комарова).