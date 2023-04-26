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Праздничный вечер по случаю Дня труда Московской области состоялся на прошлой неделе в Дубне. На нем чествовали дубненцев - представителей различных предприятий и организаций нашего наукограда.
Как отметил глава города С.А. Куликов, вот уже семнадцать лет в апреле мы празднуем День труда Московской области. Он напрямую связан с нашей историей, и традиционно мы встречаем его масштабными субботниками. Также в эти дни чествуем наших тружеников, отмечаем успехи учёных, рабочих и специалистов всех областей. «Благодаря жителям развивается экономика, благоустраиваются территории, укрепляется социальная сфера. Спасибо всем, кто трудится на благо родного края», - отметил глава Дубны.
На праздничном концерте дубненцам вручили правительственные награды Московской области, благодарственные письма и почётные грамоты Московской областной Думы.
Так, Благодарностью губернатора Московской области награждены:
- А.Р. Галимов, заместитель начальника отдела ОИЯИ;
- С.Э. Моисеева, учитель математики школы №10;
- О.Н. Борисенко, учитель начальных классов школы №10;
- ООО «Дубна - Дорстрой Понтонно-мостовая переправа» (директор В.И. Никифоров).
Благодарственных писем губернатора Московской области удостоены:
- Г.П. Воробьев, слесарь-сантехник АО «ПТО ГХ»;
- Т.М. Пирожникова, преподаватель университета «Дубна».
Благодарственным письмом министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области награжден:
- Н.Н. Васильев, тракторист МБУ «Жилищно-коммунальное управление».
Знаком Московской областной Думы «За труды» награждены:
- О.Р. Федаравичус, старшая операционная медицинская сестра операционного отделения Дубненской горбольницы;
- Д.А. Грубский, главный конструктор ПАО «Приборный завод «Тензор».
Почетной грамоты Московской областной Думы удостоены:
- Коллектив АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (генеральный директор - А.А. Сирош);
- С.В. Альпатов, заместитель начальника цеха по производству АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова»;
- А.Р. Семенов, наладчик деревообрабатывающего оборудования 5 разряда ООО «Мебельная фабрика «Экомебель»;
- Л.К. Шмагина, директор Детской школы искусств «Рапсодия».
Благодарственным письмом Московской областной Думы награждена:
- Т.Н. Дементьева, директор Детской музыкальной школы.
Специальная награда главы городского округа Дубна «Благодарю» за неравнодушие, активную гражданскую позицию и успешную реализацию социально значимых проектов и инициатив, за искреннюю преданность и любовь к родному городу вручена коллективу спортивной школы «Ника» (руководитель - Н.А. Комарова).