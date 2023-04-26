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26.04.2023 10:24
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Выпускник университета «Дубна» назначен министром имущественных отношений Архангельской области
Высокую должность занял выпускник 2005 года направления «Юриспруденция» Александр Сметанин.
В правительстве Архангельской области Александр работает более 15 лет, пройдя путь от специалиста 1-го разряда до заместителя министра - начальника отдела управления государственным имуществом.
Представляя нового руководителя, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что перед министерством имущественных отношений и его руководителем сейчас стоят особые задачи, связанные с реализацией крупных инфраструктурных проектов.