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Выпускник университета - министр Печать
26.04.2023 10:24

Выпускник университета «Дубна» назначен министром имущественных отношений Архангельской области

Высокую должность занял выпускник 2005 года направления «Юриспруденция» Александр Сметанин.

В правительстве Архангельской области Александр работает более 15 лет, пройдя путь от специалиста 1-го разряда до заместителя министра - начальника отдела управления государственным имуществом.

Представляя нового руководителя, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что перед министерством имущественных отношений и его руководителем сейчас стоят особые задачи, связанные с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

 
  		 
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