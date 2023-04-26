Выпускник университета - министр Выпускник университета «Дубна» назначен министром имущественных отношений Архангельской области Высокую должность занял выпускник 2005 года направления «Юриспруденция» Александр Сметанин. В правительстве Архангельской области Александр работает более 15 лет, пройдя путь от специалиста 1-го разряда до заместителя министра - начальника отдела управления государственным имуществом. Представляя нового руководителя, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что перед министерством имущественных отношений и его руководителем сейчас стоят особые задачи, связанные с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

< > П В С Ч П С В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Телефонный справочник Расписание транспорта Вакансии Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.