Все больше жителей городского округа Дубна становятся участниками акции «От чистого сердца».

В начале марта волонтеры Екатерина Фирсова и Анна Горская обратились за помощью к председателю городского Совета депутатов А.В. Тамонову. Они рассказали, что в районе боевых действий Кременная - Сватово нашим бойцам очень нужны маскировочные сети зелено-серого цвета.

Андрей Владимирович связался с председателем Совета ветеранов Большой Волги В.М. Пискаревой и попросил организовать работу по изготовлению маскировочных сетей. Ветераны Совета с пониманием откликнулись на просьбу.

В работу включились многие жители нашего города, а также предприниматели. В частности, мы благодарны предпринимателю строительной фирмы «Анкор» Ю.А. Антонову за оказанную помощь в изготовлении двойного каркаса 3х3 м с вкрученными саморезами через каждые 8 см для натягивания маскировочной сети.

Уже 13 марта ветераны приступили к работе. Волонтеры предоставили ткань и научили нас способам плетения. Понимая необходимость этих сетей на фронте, женщины с энтузиазмом взялись за дело, работая ежедневно, без выходных, по 4 - 5 часов. В результате были изготовлены три сети: две сети по 9 квадратных метров, одна - 18 квадратных метров. Две сети уже доставлены волонтерами по месту назначения. Вернувшись из зоны СВО, девушки передали ветеранам благодарность от бойцов. Третья сеть (18 квадратных метров) отвезена родственниками мобилизованным бойцам из Дубны. На очереди еще одна сеть размером 18 квадратных метров, которая находится уже на стадии завершения.

В основном над изготовлением маскировочных сетей трудятся пожилые женщины - ветераны Большой Волги, многим из них за 80 лет, и, конечно, отменным здоровьем они похвастаться не могут. А ведь работать приходится практически рабочую смену, причем стоя. Но всеобщее понимание ситуации делает эту работу очень нужной, и женщины стараются побыстрее выполнить просьбу бойцов.

Добрая инициатива, исходящая от старшего поколения, служит хорошим примером для подражания. Мы очень благодарны женщинам-помощницам, проживающим в микрорайоне Большая Волга (многие из них ранее трудились на заводе «Тензор»), которые, отложив домашние дела, каждый день приходят в Совет ветеранов и занимаются плетением маскировочных сетей для нужд СВО. Низкий им поклон. А всем нам - крепкого здоровья, мира и добра.

Совет ветеранов

Большой Волги