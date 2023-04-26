Сегодня внучачья пятница. Не виделись с младшеньким давно, с чего мальчишка забастовал и потребовал бабушку с дедушкой. И вот кекс состряпан, вареники с картошкой налеплены, интересненькое к занятию приготовлено. Обнимашки у порога. А ещё поздравления с победой на последних соревнованиях по самбо. Смотрела видео и улыбалась: внук, которому через два месяца будет семь лет, с худенькими ногами и костлявыми худыми коленками был чистым муравьишкой. Неужели из этого муравья вырастет большой настоящий человек? Для начала занимательный урок по математике. Прошел коротко, легко и не заинтересовал. Но тут взгляд Гордея зацепился за занимательный урок по химии. Подумала: сорок минут мальчишка не выдержит. Да и что он поймёт? А потом втиснулась контрмысль: не понравится - остановим. Посмотрели всё, без напряга, с задаванием вопросов, и пошли есть кекс. Но тут меня продрала нелегкая: решила на практике внуку химическую реакцию продемонстрировать. Ту самую, которая знакома любой стряпухе. Сода под рукой, уксус на месте. И вот зашипело. Внучачий восторг неописуем: - А можно я туда ма-а-аленький кусочек шоколадки положу. - Клади, - великодушно разрешила я. - А бусинку? - Клади, - снова согласилась я. Гордей готов был класть туда всё, что попадалось под руку, и эксперимент был остановлен: - Всё, допивай молоко, в сторону нашу химию. Не трогай ничего без меня. Сейчас приду, - велела я и вышла из кухни. Через минуту из кухни раздался встревоженный голос внука: - Бабушка, мне капля в глаз попала. Я пулей кинулась в кухню, внука под воду. Ничего страшного не произошло, но меня было уже не остановить: - Сказала же не трогать без меня ничего! Неслух ты этакий! Всё, с химией на этом и закончили. Гордей сидел мокрым курёнком и украдкой бросал на меня взгляды. А меня несло: - Ты знаешь, сколько ребятни пострадало из-за непослушания! А кто-то и погиб. Разве ж можно так?! - Ну и что, у вас Еля есть, - тихо произнёс внук. - Что-о-о-о? - тихо завопила я. Растерявшись, потом, собравшись, продолжила, - Что ж ты придумал-то? Так, давай руку! Взяв мальчишку за ручку, крепко сдавила палец. Гордей попытался выдернуть. - Что? Больно? Он смотрел на меня, не понимая моих манипуляций. Но я руку не отпустила и придавила соседний пальчик. Гордей выдернул ручонку. - И этот больно? - Не отставала я. Потом добавила: - Так вот вы, как эти пальчики, нам оба дороги. И ты, и Еля. И чтоб я таких разговоров не слышала! Чаепитие прошло в молчании. Не желая оставлять внука в таком настроении, я предложила почитать его любимую книжку В.Муравьёва «На ладьях в тридевятое царство», которая была читана-перечитана не один раз, но всё время он слушал её, вникая в каждую деталь сюжета, подолгу рассматривая картинки, выспрашивая о том, о чём раньше не приходило в голову спросить. Книга немного восстановила наше настроение, стёрла обиду друг на друга. И я предложила: - Давай интересный фильм посмотрим. - А про что? - спросил Гордей. - Про военную тайну, про Мальчиша-Кибальчиша. Мне всегда интересно видеть реакцию внуков на фильмы, которые трогали меня в детстве. Гордей смотрел фильм, а я украдкой смотрела на него, как на отдельный фильм. Глядя на физиономию смеющегося буржуина, мальчишка предостерегающе сказал: - Я бы не смеялся. А когда началась рукопашная схватка мальчишей с буржуинами, внук со знанием дела почти профессионально прокомментировал: - С упором стопы в живот. Затем замер, задержав дыхание, почти закричал: - О, молодцы! Заваруха на экране продолжалась, и Гордей с горячностью болельщика с досадой проговорил: - Автомат, автомат чего не взял?! И вот Кибальчиш со своими мальчишами остался без снарядов. А буржуины ровными рядами под бодрую музыку шли на мальчишей. Гордей напряжённо смотрел на экран, а потом стукнул кулачком по коленке: - Русские всё равно выиграют! Они в ад, а русские - в рай! Откуда к нему прилетела президентская фраза? Поймал же. И запомнил. Да ещё и применил к месту. Но вот мальчиши снова пошли в рукопашную. Гордей напрягся, а потом выкрикнул: - Вот так вам и надо, дураки! Буржуины продолжали наступать. А подмоги мальчишам нет. Вот-вот погибнут. Внук снова кулаками стукнул по своим коленкам: - Я бы их всех переколбасил! Словечко-то какое нашёл, «переколбасил». Таким я его ещё и не видела, и не слышала. Потом, когда Мальчиша-Кибальчиша схватили враги, Гордей с тревожной грустью в голосе спросил: - Его убьют, да?! Не хочу это смотреть! - Давай не будем смотреть дальше, - предложила я. - Нет, будем, - не согласился Гордей. И вот красная конница летит на врага. Внук, почти не дыша, произнёс: - Я так и знал, что их раздолбят! Жалко, что Мальчиша-Кибальчиша не спасли! Фильм заканчивала красивая героическая песня. Гордей заключил: - Это Кибальчиш поёт. - Наверное, - согласилась я, а потом спросила: - Тебе Кибальчиш понравился? Гордей кивнул и сказал: - Он тайну не выдал. Серьёзный был, а ещё скромный. А ещё храбрый и смелый. - Видишь, какие ребята бывают. Настоящие. - Не то что Плохиш! Всем вредил подлый трус и обжора! Он бомбу взорвал. - Затем, воздев указательный палец вверх, продолжил: - О! Он предатель. - Да, Гордей, всё правильно. Как ты сказал? Русские всё равно выиграют? Внук согласно молча кивнул. Марина Кривоносова