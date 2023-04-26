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Русские всё равно выиграют Печать
26.04.2023 10:21

Сегодня внучачья пятница. Не виделись с младшеньким давно, с чего мальчишка забастовал и потребовал бабушку с дедушкой. И вот кекс состряпан, вареники с картошкой налеплены, интересненькое к занятию приготовлено.

Обнимашки у порога. А ещё поздравления с победой на последних соревнованиях по самбо. Смотрела видео и улыбалась: внук, которому через два месяца будет семь лет, с худенькими ногами и костлявыми худыми коленками был чистым муравьишкой. Неужели из этого муравья вырастет большой настоящий человек?

Для начала занимательный урок по математике. Прошел коротко, легко и не заинтересовал. Но тут взгляд Гордея зацепился за занимательный урок по химии. Подумала: сорок минут мальчишка не выдержит. Да и что он поймёт? А потом втиснулась контрмысль: не понравится - остановим. Посмотрели всё, без напряга, с задаванием вопросов, и пошли есть кекс. Но тут меня продрала нелегкая: решила на практике внуку химическую реакцию продемонстрировать. Ту самую, которая знакома любой стряпухе. Сода под рукой, уксус на месте.

И вот зашипело. Внучачий восторг неописуем:

- А можно я туда ма-а-аленький кусочек шоколадки положу.

- Клади, - великодушно разрешила я.

- А бусинку?

- Клади, - снова согласилась я.

Гордей готов был класть туда всё, что попадалось под руку, и эксперимент был остановлен:

- Всё, допивай молоко, в сторону нашу химию. Не трогай ничего без меня. Сейчас приду, - велела я и вышла из кухни.

Через минуту из кухни раздался встревоженный голос внука:

- Бабушка, мне капля в глаз попала.

Я пулей кинулась в кухню, внука под воду. Ничего страшного не произошло, но меня было уже не остановить:

- Сказала же не трогать без меня ничего! Неслух ты этакий! Всё, с химией на этом и закончили.

Гордей сидел мокрым курёнком и украдкой бросал на меня взгляды. А меня несло:

- Ты знаешь, сколько ребятни пострадало из-за непослушания! А кто-то и погиб. Разве ж можно так?!

- Ну и что, у вас Еля есть, - тихо произнёс внук.

- Что-о-о-о? - тихо завопила я. Растерявшись, потом, собравшись, продолжила, - Что ж ты придумал-то? Так, давай руку!

Взяв мальчишку за ручку, крепко сдавила палец. Гордей попытался выдернуть.

- Что? Больно?

Он смотрел на меня, не понимая моих манипуляций. Но я руку не отпустила и придавила соседний пальчик. Гордей выдернул ручонку.

- И этот больно? - Не отставала я. Потом добавила:

- Так вот вы, как эти пальчики, нам оба дороги. И ты, и Еля. И чтоб я таких разговоров не слышала!

Чаепитие прошло в молчании. Не желая оставлять внука в таком настроении, я предложила почитать его любимую книжку В.Муравьёва «На ладьях в тридевятое царство», которая была читана-перечитана не один раз, но всё время он слушал её, вникая в каждую деталь сюжета, подолгу рассматривая картинки, выспрашивая о том, о чём раньше не приходило в голову спросить. Книга немного восстановила наше настроение, стёрла обиду друг на друга. И я предложила:

- Давай интересный фильм посмотрим.

- А про что? - спросил Гордей.

- Про военную тайну, про Мальчиша-Кибальчиша.

Мне всегда интересно видеть реакцию внуков на фильмы, которые трогали меня в детстве.

Гордей смотрел фильм, а я украдкой смотрела на него, как на отдельный фильм. Глядя на физиономию смеющегося буржуина, мальчишка предостерегающе сказал:

- Я бы не смеялся.

А когда началась рукопашная схватка мальчишей с буржуинами, внук со знанием дела почти профессионально прокомментировал:

- С упором стопы в живот.

Затем замер, задержав дыхание, почти закричал:

- О, молодцы!

Заваруха на экране продолжалась, и Гордей с горячностью болельщика с досадой проговорил:

- Автомат, автомат чего не взял?!

И вот Кибальчиш со своими мальчишами остался без снарядов. А буржуины ровными рядами под бодрую музыку шли на мальчишей. Гордей напряжённо смотрел на экран, а потом стукнул кулачком по коленке:

- Русские всё равно выиграют! Они в ад, а русские - в рай!

Откуда к нему прилетела президентская фраза? Поймал же. И запомнил. Да ещё и применил к месту. Но вот мальчиши снова пошли в рукопашную. Гордей напрягся, а потом выкрикнул:

- Вот так вам и надо, дураки!

Буржуины продолжали наступать. А подмоги мальчишам нет. Вот-вот погибнут. Внук снова кулаками стукнул по своим коленкам:

- Я бы их всех переколбасил!

Словечко-то какое нашёл, «переколбасил». Таким я его ещё и не видела, и не слышала. Потом, когда Мальчиша-Кибальчиша схватили враги, Гордей с тревожной грустью в голосе спросил:

- Его убьют, да?! Не хочу это смотреть!

- Давай не будем смотреть дальше, - предложила я.

- Нет, будем, - не согласился Гордей.

И вот красная конница летит на врага. Внук, почти не дыша, произнёс:

- Я так и знал, что их раздолбят! Жалко, что Мальчиша-Кибальчиша не спасли!

Фильм заканчивала красивая героическая песня. Гордей заключил:

- Это Кибальчиш поёт.

- Наверное, - согласилась я, а потом спросила:

- Тебе Кибальчиш понравился?

Гордей кивнул и сказал:

- Он тайну не выдал. Серьёзный был, а ещё скромный. А ещё храбрый и смелый.

- Видишь, какие ребята бывают. Настоящие.

- Не то что Плохиш! Всем вредил подлый трус и обжора! Он бомбу взорвал. - Затем, воздев указательный палец вверх, продолжил:

- О! Он предатель.

- Да, Гордей, всё правильно. Как ты сказал? Русские всё равно выиграют?

Внук согласно молча кивнул.

Марина Кривоносова
  		 
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