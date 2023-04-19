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Генеральная уборка в сквере Авиастроителей Печать
19.04.2023 11:46

Традиционно одними из первых на субботник по уборке города каждую весну выходят работники предприятия ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»).Не стал исключением и этот год.

 

Сегодня молодые специалисты и заслуженные работники, кто-то - в первый раз, а кто-то уже в двадцатый(!) и даже больше, ударно трудились в сквере Авиастроителей. Дружно и с хорошим настроением за несколько часов справились с работой. Старая листва, мусор, сломанные ветки и коряги - все это не просто собрано, а отсортировано и вывезено по согласованию с городскими службами на полигон.

После такой генеральной уборки парк и впрямь ожил после зимнего сна, даже трава на глазах зазеленела. Сами же представители трудового коллектива, кстати, добровольно и с удовольствием продолжающие многолетнюю традицию субботников на предприятии, говорят, что они (субботники) будут продолжены. В порядок силами коллектива приведут прилегающую территорию, пространства вокруг общежитий, а также тротуары и газоны внутри периметра МКБ. Так что работа только начата!

Анна СУХАЯ

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