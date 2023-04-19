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Весенние работы у памятника «ДОТ» Печать
19.04.2023 11:46

Запланированный попечительским советом воскресник у памятника «ДОТ» состоялся. Все необходимые работы по уборке были выполнены.

 

Памятник «ДОТ» становится популярным местом у гостей города, особенно москвичей. Всех привлекает плотина и Московское море. На воскреснике ещё раз убедились в том, насколько правильным было решение установить информационную табличку об истории памятника, ведь многие жители нашего города долгое время не знали о существующем мемориале и его роли в годы войны.

Теперь осталось закончить конструктивные работы у памятника, которые придадут ему более завершенный и благоустроенный вид.

Анна Владимирова
  		 
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