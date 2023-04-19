Терапевтическое отделение горбольницы готовится к переезду из старого здания на 6-й этаж нового центрального корпуса.

- Долгое время терапевтическое отделение располагалось в неблагоприятных условиях старого лечебного корпуса. Жители не раз обращали на это свое внимание, поэтому мы сделали все, чтобы в кратчайшие сроки организовать работу отделения в новых условиях, с сохранением специализированных коек и рабочих мест для медицинского персонала, - отметил главный врач Игорь Давронов.

Отделение рассчитано на 63 койки: 33 - по профилю «терапия», 15 - по профилю «неврология», 15 - по профилю «кардиология».

Для пациентов уже подготовлены просторные палаты, в каждой из которых свой отдельный санузел с душевой, для маломобильной категории граждан на этаже предусмотрен специальный санузел. Для оперативной обратной связи пациентов с медперсоналом в палатах установлены индивидуальные устройства вызова. Подведен кислород и оборудована сплит-система кондиционирования и обеззараживания помещений.

- Продолжаем комплекс мер по повышению качества оказываемой медицинской помощи жителям. Работа терапевтического отделения в новых условиях позволит увеличить доступность и эффективность стационарного лечения. Вся специализированная помощь будет сконцентрирована в одном месте, - подчеркнул Игорь Давронов.

Переезд отделения планируется завершить до 24 апреля.