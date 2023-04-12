Вековой юбилей отметила Клавдия Петровна Герасимова. Вместе с Советом ветеранов, сотрудниками окружного управления социальной защиты населения, депутатами городского Совета депутатов Еленой Смирновой и Андреем Тамоновым глава Дубны Сергей Куликов поздравил юбиляра.

Клавдия Петровна родилась в Тверской области, в крестьянской семье. Отец умер рано, и мама одна воспитывала четырех дочерей. Как у многих людей старшего поколения, юность и молодость пришлись на военные годы, это было время тяжелых испытаний для всей страны.

Окончив педагогическое училище, Клавдия Петровна работала в деревне учителем. После замужества переехала в Дубну вместе с супругом Леонидом Федоровичем, который работал на Дубненском машиностроительном заводе.

Сама же Клавдия Петровна всю жизнь посвятила детям: работала в детском саду воспитателем, потом заведующей. Была учителем начальных классов в школе №4, и благодарные ученики до сих пор не теряют связь с любимым педагогом.

У Клавдии Петровны заботливая семья: дочь Людмила, внучка и двое правнуков. Несмотря на почтенный возраст, она ведет активный образ жизни, любит гулять, общаться с детьми во дворе и бывать на любимой даче.

Поздравляя Клавдию Петровну в юбилеем, С.А.Куликов пожелал ей крепкого здоровья, благополучия, внимания и чуткого отношения со стороны родных и близких людей. Читатели нашей газеты, а также ученики и бывшие коллеги Клавдии Петровны с удовольствием присоединяются к этим добрым словам и желают дорогому юбиляру оставаться таким же мудрым, чутким и очень светлым человеком - таким, каким вас, Клавдия Петровна, знают и любят ваши близкие люди.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны