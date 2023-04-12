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«Бессмертный полк» - в автобусах Подмосковья Печать
12.04.2023 11:29

Компания Мострансавто призывает жителей Подмосковья присылать фотографии и данные о своих родственниках - героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты будут размещены в салонах транспортных средств.

«Это наш способ выразить благодарность ветеранам, сохранить историческую память и связь поколений. Вместе с портретом в письме можно указать городской округ, на маршрутах которого в праздничные дни мы разместим фотопортреты. Прислать информацию можно до 16 апреля. Нам понадобится время на разработку макетов, печать и размещение  портретов  в транспортных средствах, поэтому подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже началась», - прокомментировали в Мострансавто.

Письма с фотографиями, ФИО, датами жизни, указанием г.о., в котором нужно разметить информацию, можно присылать с 30 марта по 16 апреля включительно на почту  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Плакаты формата А4 разместят с 9 по 13 мая в салонах автобусов предприятия, курсирующих по маршрутам в разных городах Московской области.

 
  		 
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